Українці зможуть міняти місце прописки через "Дію": коли послуга стане доступною

Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування держустанов

Півроку тому послугу запустили у семи містах, тепер вона буде доступна по всій Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" з 1 грудня з'явиться ще одна держпослуга. Тепер змінити місце проживання можна буде онлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

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Подробиці

Спочатку у "Дії" з'явиться бета-тест послуги. Зареєструватись можна на порталі "Дія".

"Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. Півроку тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну", – уточнив Федоров.

Він додав, що більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися.

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Крім того, чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятись або стати на облік.

Зазначимо, що з травня змінити місце прописки через портал "Дія" можна у семи містах України: Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Маріуполь.

Що ще доступно у "Дії"

У "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.

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"Більше не потрібно ходити до ЦНАПу чи інших органів, щоб ввести будівлю в експлуатацію. Це стосується житлових, садових, дачних будинків та присадибних будівель. Якщо вони були зведені до квітня 2015 року та їх площа не перевищує 300 кв. м", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати "будівельну амністію" потрібно:

авторизуватися на diia.gov.ua;

вибрати розділ "Земля, будівництво, нерухомість";

серед послуг обрати "Заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки";

заповнити форму онлайн за кілька кліків.

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