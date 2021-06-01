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Щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти – Ляшко

1 червня, 21:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У вівторок ВООЗ підтвердила безпеку і ефективність китайської вакцини CoronaVac, якою вакцинують в Україні

Схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини від коронавірусу CoronaVac, якою роблять щеплення і українцям, дає змогу видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплень цим препаратом.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook.

"ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення", – підтвердив міністр.

Він зазначив, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини китайської компанії Sinovac, і зараз робить щеплення нею людям старшим 65 років, маломобільним групам населення, спортсменпм, залученим до ЗНО працівникам освіти, військовим, а також тим, хто записаний на вакцинацію через портал або додаток "Дія".

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Нагадаємо, 1 червня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила компанія Sinovac, її внесли до екстреного списку медичних препаратів.

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Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac, з яких 1,715 млн доз наша країна вже отримала.

Ми також писали, що регулюючий орган Європейського Союзу почав перевірку китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac для оцінки її ефективності і безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання в 27 країнах – членах ЄС.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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