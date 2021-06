Українці виграли Каннського Лева за ЛГБТ-прапор над "Батьківщиною-матір'ю" (відео)

Українські проєкти отримали відразу дві нагороди на фестивалі Cannes Lions. Золото в категорії Young Lions Design отримали креативники з агентств Bickerstaff і Banda Agency за оформлення сайту всесвітнього форуму One Young World, а срібло в категорії Outdoor Lions дісталося проєкту Motherland Pride організацій Kyivpride і Saatchi & Saatchi Ukraine.

Реклама

Про це повідомляє Adindex.

У рамках проєкту Motherland Pride на честь прайду монумент "Батьківщина-мати" в Києві був прикрашений райдужним прапором, який прикріпили до статуї за допомогою дрона. У соцмережах ця акція висвітлювалася під хештегом #Матизрозумієтапідтрімає.

Одночасно з цим у Google Maps була створена альтернативна карта, де можна було залишити мітки з гаслами на підтримку ЛГБТ.

Реклама

Сайт One Young World був створений агентствами Bickerstaff і Banda Agency як місце, де збираються найталановитіші представники молодого покоління для обговорення світових проблем. Проєкт отримав назву The World Changes With One – закінчення фрази змінюється, передаючи різні посили, що відображають дух події.

Нагадаємо, у лютому в США, в Тампі відбувся один із наймасштабніших заходів року – 55-й Супербоул в історії – фінал Національної футбольної ліги, на якому зокрема показали анонси майбутніх прем'єр року, а також рекламні ролики.