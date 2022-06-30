Українці висміяли жалюгідні виправдання Росії щодо Зміїного: найкращі меми

В Україні жартують з того, як вигнали окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці сміються з виправдання Росії за свою ганебну втечу з острова Зміїний. Після того як ЗСУ розбомбили позиції окупантів, ті пішли із захопленого острова. Влада РФ пояснила цей відхід "жестом доброї волі". Соцмережі після цього вибухнули жартами та мемами, що висміюють брехню загарбників. Сайт "Сьогодні" зібрав найяскравіші жарти.

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Нагадаємо, захисники України завдали зосередженого удару по позиціях ворога на острові Зміїний. Гарнізон росіян, який базувався на окупованому острові, зазнав значних втрат. Після цього вони втекли з острова.

"Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що там був", — пояснили це в Міноборони РФ.