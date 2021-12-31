Україні загрожує нова хвиля COVID-19: коли на неї чекати

За добу в країні зафіксували понад 7 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби

Найбільше нових заражень було у Києві, Одеській та Львівській областях / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже очікують підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути у другій половині лютого 2022 року.

Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Експерти сподіваються, що ця хвиля буде меншою.

"Ми очікуємо на підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році", – додав Ігор Кузін.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Одеській та Львівській областях.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 578 людей;

летальних наслідків – 209;

одужали – 8609 людей.

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