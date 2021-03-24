Ще одна епідемія? Україні загрожують спалахи дифтерії і правця

Через COVID-19 інші інфекції відійшли на задній план. Коли і як треба робити щеплення від небезпечних інфекцій

Україні загрожує правець і дифтерія. Від цих захворювань українці мають вакцинуватися кожні 10 років. Якщо до вакцинації дітей в Україні ставляться більш уважно, то самі дорослі часто ігнорують обов’язкові щеплення.

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Уперше в дорослому віці українці мають вакцинуватися від дифтерії та правцю у 26 років, а далі кожні 10.

В Центрі громадського здоров’я прогнозують виникнення спалаху.

У 2020 році від дифтерії та правцю щепилися всього 47% дорослих і 59,7% дітей.

Чим це загрожує та як зробити щеплення, дізнався "Сьогодні".

Чим небезпечна дифтерія і правець?

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Дифтерія — це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.

Вона найчастіше проявляється утворенням щільної плівки та набряку слизових оболонок, що блокує дихальні шляхи. Може призвести до смерті.

"Дифтерія дуже небезпечна, в першу чергу, через те, що її важко розпізнати. ЇЇ симптоми дуже схожі на звичайну вірусну інфекцію: біль у горлі, набряк шиї та слизової оболонки, підвищена температура (здебільшого до 38 градусів), осиплість голосу. І якщо вчасно не розпізнати, то можуть бути тяжкі наслідки. Бактерії дифтерії виробляють токсини, які вражають серце, серцево-судинну систему", – каже терапевт Світлана Шевченко.

Правець – це інфекційне захворювання, що виникає в результаті дії токсину на нервову систему. Токсин виробляють бактерій Clostridium tetani після потрапляння в рану з ґрунту, де вони перебувають у вигляді спор. Ці спори часто є у кишковому тракті тварин, звідки потрапляють у ґрунт.

Правець вражає нервову систему, провокує сильні судоми м'язів тіла та може призвести до смерті.

Можна інфікуватися збудником правця через рану або поріз, через укуси тварин чи поранення гострими предметами, уламками деревини, каже лікар. Від людини до людини це захворювання не передається.

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Від правця і дифтерії захищає вакцина. Вона допомагає виробити у людини стійкий, хоча і не довічний імунітет.

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Україні загрожує ще одна епідемія?

В Україні вже була епідемія дифтерії в 1991-1998 роках. Тоді був вкрай низький рівень вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. Захворіли 20 тисяч людей, 696 пацієнтів померли і тисячі отримали ускладнення.

Останні роки в Україні фіксують поодинокі випадки захворювання на дифтерію. У 2010–2018 рр. загалом зареєстровано 56 хворих на дифтерію та 124 – на правець. А вже в 2019-му – 21 випадок.

За даними Центру громадського здоров’я у 2020 році не виявили жодного. Можливо, на це вплинули карантинні заходи проти коронавірусу.

"Через низький рівень вакцинації ризик спалахів може бути. 2019 рік був вже поганим дзвіночком, бо випадки перестали бути одиничними. Минулоріч на ситуацію вплинув масковий режим і зменшення контактів, бо дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом", – додає Світлана Шевченко.

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Ризик повернення епідемії зберігається через вкрай низький рівень охоплення щепленнями від дифтерії.

Минулого року вакцинуватися мали би 2,9 млн дорослих, натомість щепилися – 1,3 млн, зазначається в звіті Центру громадського здоров’я .

Чи є вакцина в регіонах? Вакцина є в усіх регіонах. На 1 лютого в областях було 1,1 млн доз вакцин. Кількість вакцин в області модна перевірити на сайті ЦГЗ.

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Коли вакцинуватися?

Для профілактики цих захворювань використовують вакцину. Вона є в Національному календарі щеплень.

Українці отримують щеплення від дифтерії та правця у шість і в 16 років. Та вакцинація не дає імунітету на все життя, бо антитіла поступово зникають. Тому потрібно проходити ревакцинацію кожні 10 років.

До речі, якщо картки щеплень немає або є сумніви, то можна перевіритися на наявність антитіл до дифтерії та правця. Це майже така процедура як і при перевірці антитіл на коронавірус. Тест на антитіла в різних лабораторіях коштує від 200 до 600 грн.

Повторна вакцинація – безкоштовна.

Рівень охоплення щепленнями має складати 95%, щоб формувався колективний імунітет. Таким чином вакциновані захищають тих, хто не може вакцинуватися через протипоказання – алергія на певний компонент вакцини або імунодефіцит.

"У 2020 році кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення від дифтерії. Так само вкрай низький рівень вакцинації дітей 6 років — лише 59,7%. За таких умов експерти прогнозують можливий ризик виникнення спалаху. Єдиний спосіб захиститися — зробити щеплення", – йдеться у повідомленні Центру громадського здоров’я.

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Що робити, щоб вакцинуватися і як це відбувається?

Перед вакцинацією слід проконсультуватися у сімейного лікаря або терапевта, з яким підписана декларація.

Лікар перевірить, картку щеплень, щоб перевірити, які вам вакцини вже вводилися і чи і чи потрібна вам повторна вакцинація.

"Перед щепленням лікар має уточнити, чи є у вас алергія на ліки або їжу і яка була реакція на попередні щеплення. В Україні щеплення добровільні. Після консультації ви підписуєте згоду на вакцинацію, підтверджуючи, що отримали відповіді на всі питання. Після цього лікар надасть направлення на щеплення", – каже Світлана Шевченко.

Вже в кабінеті щеплень пацієнт має право перевірити флакон з вакциною. Медпрацівник має показати ампулу з вакциною, на якій зазначені термін придатності та серія.

Перевірити, чи правильно зберігалася вакцина можна по термоіндикатору. Він виглядає як коло темного кольору з квадратом всередині світлого кольору. При чому квадрат обов’язково має бути світлішим та не білим. Якщо його не видно або він темніший, то вакцина зберігалася неправильно і вона не дасть захисту.

Після чого вакцинований має бути у медзакладі під наглядом лікарів ще пів години. Нормальна реакція на ін’єкцію – почервоніння та біль у місці уколу, підвищена температура. Це ознака того, що щеплення працює. Ці симптоми зникають самі за кілька днів.

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Кому не можна вакцинуватися?

Вакцинацію не роблять, коли людина має застуду і підвищену температуру. Вимірювання температури перед щеплення – обов’язкова умова.

Якщо у минулому на вакцину була серйозна алергічна реакція – анафілактичний шок, то від щеплення варто відмовитися.

Вакцинацію не варто також робити і при станах, коли імунітет слабкий. Наприклад, після хіміотерапії в онкохворих, при вживанні ліків, які пригнічують імунітет або при СНІД.

Протипоказань для вакцинації вагітних і жінок, які годують грудьми немає.

Раніше "Сьогодні" писав, що у найближчі два роки Донбас може охопити епідемія кору. Таке занепокоєння висловили у Дитячому фонді ООН.

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