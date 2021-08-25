Україна – Острів чемпіонів, Росії – заклик вакцинуватися. Дудли Google СЬОГОДНІ

Корпорація виділила країни з найгіршою ситуацією з ковідом і замість гри опублікувала їм заклик боротися з пандемією

Google представив новий дудл для України та інших країн. Колаж "Сьогодні"

Компанія Google опублікувала в своїй пошуковій системі новий дудл. Цього разу на головній сторінці розмістили не зображення, а цілу гру "Острів чемпіонів". Однак відображається вона не у всіх країнах.

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Про це йдеться в офіційному блозі корпорації.

Дудл для України

В Україні, як в більшості країн, 25 серпня опублікували гру "Острів чемпіонів". На сайті пояснили, що "Острів чемпонов" – це сім спортивних міні-ігор, у яких гравцеві потрібно перемогти чемпіонів зі спорту і зібрати сім сувоїв.

Дудл 25 серпня. Скріншот

Зазначається, що це серія ігор і цього разу там з'явилися зміни – бонусні рівні і додаткові квести.

Дудл для інших країн

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У деяких країнах 25 серпня опублікували інші дудли.

Країни, яким сьогодні показують "Острів скарбів"

Для Росії, Болгарії і Таїланду – дудл з закликом вакцинуватися від коронавірусу. Це пов'язано з важкою епідеміологічною ситуацією у регіонах.

"Зробіть щеплення. Носіть маску. Рятуйте життя", – написали під дудлом.

Дудл про вакцинацію для РФ. Скріншот

Для Уругваю – привітання з Днем Незалежності країни.

"У столиці Монтевідео проходять офіційні церемонії Дня Незалежності, включаючи виступи національних лідерів і виконання державного гімну. Державний гімн Уругваю триває близько п'яти хвилин і є одним з найдовших у світі. Однак прийнято співати тільки перший куплет і приспів", – написали в блозі.

Уругвай привітали з Днем Незалежності. Скріншот

Що таке дудл?

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Дудл (Google Doodle від doodle) – це тематичні заставки від Google, присвячені святам і знаменним подіям. Час від часу з'являється українська тематика. Так, 24 серпня Google приєднався до привітань з Днем незалежності України.

Шанують також видатні українці або пов'язані з Україною люди:

Микола Гоголь;

Іван Котляревський;

Юрій Кондратюк;

Соломія Крушельницька;

Григорій Сковорода;

Володимир Дахно;

Володимир Вернадський;

Іван Нечуй-Левицький.

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