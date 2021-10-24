Україні передадуть ще 1,5 млн доз COVID-вакцини – якої саме

Крім України, вакцину від коронавірусу отримали й інші країни

Україна отримає вакцину від Німеччини / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Про це пише DW.

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Німеччина безоплатно надала країнам 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca.

Які країни отримають вакцину:

В'єтнам (2,6 млн доз);

Україна (1,5 млн доз);

Єгипет (1,2 млн доз);

Гана (1,2 млн доз);

Намібія (0,2 млн).

Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд.

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Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

А починаючи з жовтня, всі вступники до Німеччини вакцини від виробника Johnson & Johnson одразу передаються в програму COVAX.

Статистика захворюваності за добу

За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

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За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 769 405 осіб;

одужало – 2 375 776 осіб;

летальних випадків – 63 872;

проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

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