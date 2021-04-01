Україні знадобиться 10 років на вакцинацію населення – Bloomberg

Україну поставили на одну сходинку з країнами третього світу на кшталт Бангладеш, Ірану та Пакистану

Низькі темпи вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні ведуть до того, що кампанія з імунізації населення в нашій країні розтягнеться на 10 років.

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Про це пише редактор Bloomberg Девід Фіклінг.

"У багатьох країнах, де COVID останнім часом поширюється швидше за все, нинішні темпи впровадження вакцини не призведуть до колективного імунітету на роки чи навіть десятиліття", – нарікає журналіст.

Він опублікував інфографіку, з якої випливає, що США, Великій Британії, Ізраїлю та Чилі знадобиться ще кілька місяців, щоб вакцинувати три чверті населення. Німеччини, Франції, Іспанії та Італії – близько року.

Населення півторамільярдної Індії буде щеплено протягом трьох років, а країнам третього світу на кшталт Бангладеш, Ірану, Пакистану, а також Україні на цю кампанія знадобиться 10 років.

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Нагадаємо, глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге висловив невдоволення, що темпи вакцинації в Європі залишаються недозволено повільними.

Також повідомлялося, що в Україні з початку кампанії однієї дозою щеплені 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2 людини. Однак представники влади обіцяють, що у квітні-травні Україна отримає 5 млн доз вакцини:

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