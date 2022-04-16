Україні після перемоги знадобиться свій план Маршалла, – Ахметов для Reuters

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що Україні знадобиться свій план відновлення економіки

Україні потрібен план, аби відновити економіку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україні після перемоги у війні проти Росії знадобиться свій аналог плану Маршалла на відновлення економіки.

Про це повідомив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі агентству Reuters.

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Разом ми відновимо вільну та успішну Україну

"Нам однозначно буде потрібна безпрецедентна міжнародна програма відновлення – План Маршала для України. Упевнений, що після перемоги нашої країни у цій війні, ми всі разом відновимо вільну, європейську, демократичну та успішну Україну", – повідомив Рінат Ахметов.

SCM як найбільший приватний український інвестор відіграє ключову роль у повоєнному відновленні країни.

"Я впевнений, що у повоєнному відновленні України SCM як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль", – заявив Рінат Ахметов.

Маріуполь був, є і буде завжди українським

Своєю метою бізнесмен бачить відновлення зруйнованого російськими окупантами українського міста Маріуполь та його металургійних підприємств.

"Моя мета – повернутися до українського Маріуполя та реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Для мене Маріуполь був, є і буде завжди українським. Я вірю, що героїзм наших воїнів захистить місто. Хоча розумію, як їм важко, – сказав Ахметов на запитання Reuters.

За словами бізнесмена, Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму.

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Ми вже писали, що металургійні підприємства Метінвесту ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

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