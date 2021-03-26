Жорсткий локдаун – Україну почнуть закривати вже наступного тижня

Рішення про локдаун в Україні може бути наступного тижня. Вже 11 регіонів України в "червоній зоні".
Якщо додасться ще дві області, то країну мають закрити на локдаун.
Принаймні такий критерій ще два тижні тому називав міністр охорони здоров’я Максим Степанов:якщо більше половини областей будуть "червоними", то локдаун введуть по всій країні.
Скільки залишилося до локдауну?
Сім областей за тиждень перейшли в червоний рівень епідемічної небезпеки.
Останніми червоні зони поповнили Миколаївська і Черкаська області. Тепер в 10 областях і в Києві, за показниками МОЗ, червоний рівень епіднебезпеки.
Протягом найближчих трьох-семи днів до них можуть додатися ще три області – Рівненська область, Тернопільська і Чернігівська, прогнозують в Київській школі економіки.
Є ще два регіони, де є необхідність впроваджувати обмеження, – Вінницька область і Хмельницька область. Хмельниччина вже за показником госпіталізацій вийшла на найвищий рівень у країні.
Проте в Україні так і немає затвердженого показника для введення локдауну. Міністр Степанов лише озвучував, що найсуворіші обмеження введуть, якщо більшість регіонів будуть у "червоній зоні". Кінцеве рішення має прийняти Кабінет міністрів.
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Чи допомагає адаптивний карантин?
Івано-Франківщина місяць вже як в "червоній зоні". Проте й карантинне зонування в Україні повернули тоді ж. Відтоді захворюваність у країні тільки зростає, а "червона зона" розповзлася й на інші області.
Бровченко Ігор
голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України
Всі області зараз рухаються в одному напрямку – до червоних зон. Хіба що крім Івано-Франківської і Чернівецької, де йде зниження, але вони й так у червоних зонах. А загалом число хворих подвоюється що три тижні. Це швидше, ніж було восени минулого року.
Чи покращилася ситуація на Івано-Франківщині за час суворих обмежень? В області дійсно почали виявляти менше хворих, спадає рівень госпіталізацій і звільняються ліжка, а кількість виписаних переважає число госпіталізованих. Але це ще не ті показники, які дозволяють зняти обмеження.
"На жаль, в Івано-Франківській області ще не можна послаблювати обмеження. В області найбільша кількість хворих на 100 тис. населення. А завчасне послаблення може призвести до того, що з великої кількості інфікованих може початися спалах далі. Але через два-три тижні показник госпіталізацій опуститься до 60-ти і в області можуть бути послаблення та вихід з червоного рівня", – каже Юрій Ганиченко.
Але цього тижня адаптивний карантин став суворішим. У помаранчевих зонах додатково з’явилася вимога виявляти спалахи на рівні територіальних громад.
Тепер в областях мають стежити за двома новими показниками:
скільки виявлено нових інфікованих у кожній громаді за 7 днів;
який приріст нових випадків за останні сім днів у кожній громаді.
Якщо в окремій громаді більше 70 інфікувань і зростання понад 50%, то ці населені пункти закривають.
Це правило для помаранчевих зон. А в Україні майже всі регіони помаранчеві або червоні. Наразі лише Херсонська область залишається "жовтою" з найменшими обмеженнями.
"Ці додаткові обмеження на рівні адаптивного карантину можуть запобігти національному локадауну. Однак про це можна буде казати лише через тиждень", – відзначає Юрій Ганиченко.
Є ще один обнадійливий показник. Усі попередні тижні рівень госпіталізацій в Україні ріс на 20%. З цього тижня він сповільнився до 14%.
"Проте зменшення госпіталізацій має йти паралельно з тим, що виписки з лікарень теж мають зростати. Нині цього тренду ще немає. Госпіталізації продовжують на чверть випереджати виписки. Але наразі ця тенденція з уповільненням госпіталізацій несе досить гарний знак", – додає Ганиченко.
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Яка ситуація в Україні порівняно з Європою?
Україна вже перевершила середній рівень захворюваності у Європі, зазначають у Київській школі економіки. Якщо в Європі кількість хворих за тиждень зросла на 9%, то в Україні – на 43%.
Крім України найгірша ситуація з COVID-19 у Румунії, Польщі, Чехії та Швеції.
Але Польщі і Чехії вже ввели локдаун.
Польща продовжує нарощувати і за рівнем захворюваності на другому місці в Європі. Минулого тижня країна ввела національний карантин.
У Чехії надзвичайний стан діє з 1 березня і нині там обговорюють те, щоб продовжити його. Там закриті дитсадки і школи для дітей молодшого віку та осіб з обмеженими можливостями, заборонено пересування між районами та обов’язкове масове тестування для працівників фабрик та компаній, які залишаються відкритими.
У Швеції попри складну епідситуацію досить м’які обмеження. У країні заборонені зібрання більше восьми людей. Є обмеження на відвідування магазинів, фітнесцентрів – кількість людей не має перевищувати 1 особи на 10 кв. м. Ресторани працюють до 20:30, а далі можуть обслуговувати лише на виніс.
У Румунії всі заклади працюють на половину заповненості. Також в залежності від захворюваності діють різни заходи в різних регіонах.
Індекс суворості карантинних обмежень у Європі
Це індекс на основі дев’яти показників реагування: закриття шкіл, закриття робочих місць та заборони на поїздки. Показник має значення від 0 до 100 (100 = найсуворіший). Якщо обмеження змінюються на регіональному рівні країни, то індекс показує рівень реагування з найбільшими обмеженнями, прийнятими для регіонів.
Нагадаємо, НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 сягне 31 тисячі на добу. Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.
Сайт "Сьогодні" попросив прокоментувати прогноз вчених правозахисника і дисидента Йосипа Зісельса, який зазвичай не довіряє офіційній статистиці і заснованим на ній прогнозам.
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Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
Загалом ми маємо 11 регіонів у червоному рівні небезпеки і три можуть увійти найближчим часом. Уже наступного тижня ми можемо мати більше половини регіонів у червоному рівні епіднебезпеки. Це означає, що наступного тижня очікується рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів визначальним критерієм для введення національного локдауну.