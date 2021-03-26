Жорсткий локдаун – Україну почнуть закривати вже наступного тижня

Рішення про локдаун в Україні може бути наступного тижня. Вже 11 регіонів України в "червоній зоні".

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Якщо додасться ще дві області, то країну мають закрити на локдаун.

Принаймні такий критерій ще два тижні тому називав міністр охорони здоров’я Максим Степанов:якщо більше половини областей будуть "червоними", то локдаун введуть по всій країні.

Скільки залишилося до локдауну?

Сім областей за тиждень перейшли в червоний рівень епідемічної небезпеки.

Останніми червоні зони поповнили Миколаївська і Черкаська області. Тепер в 10 областях і в Києві, за показниками МОЗ, червоний рівень епіднебезпеки.

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Протягом найближчих трьох-семи днів до них можуть додатися ще три області – Рівненська область, Тернопільська і Чернігівська, прогнозують в Київській школі економіки.

Є ще два регіони, де є необхідність впроваджувати обмеження, – Вінницька область і Хмельницька область. Хмельниччина вже за показником госпіталізацій вийшла на найвищий рівень у країні.

Проте в Україні так і немає затвердженого показника для введення локдауну. Міністр Степанов лише озвучував, що найсуворіші обмеження введуть, якщо більшість регіонів будуть у "червоній зоні". Кінцеве рішення має прийняти Кабінет міністрів.

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Чи допомагає адаптивний карантин?

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Івано-Франківщина місяць вже як в "червоній зоні". Проте й карантинне зонування в Україні повернули тоді ж. Відтоді захворюваність у країні тільки зростає, а "червона зона" розповзлася й на інші області.

Чи покращилася ситуація на Івано-Франківщині за час суворих обмежень? В області дійсно почали виявляти менше хворих, спадає рівень госпіталізацій і звільняються ліжка, а кількість виписаних переважає число госпіталізованих. Але це ще не ті показники, які дозволяють зняти обмеження.

"На жаль, в Івано-Франківській області ще не можна послаблювати обмеження. В області найбільша кількість хворих на 100 тис. населення. А завчасне послаблення може призвести до того, що з великої кількості інфікованих може початися спалах далі. Але через два-три тижні показник госпіталізацій опуститься до 60-ти і в області можуть бути послаблення та вихід з червоного рівня", – каже Юрій Ганиченко.

Але цього тижня адаптивний карантин став суворішим. У помаранчевих зонах додатково з’явилася вимога виявляти спалахи на рівні територіальних громад.

Тепер в областях мають стежити за двома новими показниками:

Реклама скільки виявлено нових інфікованих у кожній громаді за 7 днів;

який приріст нових випадків за останні сім днів у кожній громаді.

Якщо в окремій громаді більше 70 інфікувань і зростання понад 50%, то ці населені пункти закривають.

Це правило для помаранчевих зон. А в Україні майже всі регіони помаранчеві або червоні. Наразі лише Херсонська область залишається "жовтою" з найменшими обмеженнями.

"Ці додаткові обмеження на рівні адаптивного карантину можуть запобігти національному локадауну. Однак про це можна буде казати лише через тиждень", – відзначає Юрій Ганиченко.

Є ще один обнадійливий показник. Усі попередні тижні рівень госпіталізацій в Україні ріс на 20%. З цього тижня він сповільнився до 14%.

"Проте зменшення госпіталізацій має йти паралельно з тим, що виписки з лікарень теж мають зростати. Нині цього тренду ще немає. Госпіталізації продовжують на чверть випереджати виписки. Але наразі ця тенденція з уповільненням госпіталізацій несе досить гарний знак", – додає Ганиченко.

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Яка ситуація в Україні порівняно з Європою?

Україна вже перевершила середній рівень захворюваності у Європі, зазначають у Київській школі економіки. Якщо в Європі кількість хворих за тиждень зросла на 9%, то в Україні – на 43%.

Крім України найгірша ситуація з COVID-19 у Румунії, Польщі, Чехії та Швеції.

Але Польщі і Чехії вже ввели локдаун.

Польща продовжує нарощувати і за рівнем захворюваності на другому місці в Європі. Минулого тижня країна ввела національний карантин.

У Чехії надзвичайний стан діє з 1 березня і нині там обговорюють те, щоб продовжити його. Там закриті дитсадки і школи для дітей молодшого віку та осіб з обмеженими можливостями, заборонено пересування між районами та обов’язкове масове тестування для працівників фабрик та компаній, які залишаються відкритими.

У Швеції попри складну епідситуацію досить м’які обмеження. У країні заборонені зібрання більше восьми людей. Є обмеження на відвідування магазинів, фітнесцентрів – кількість людей не має перевищувати 1 особи на 10 кв. м. Ресторани працюють до 20:30, а далі можуть обслуговувати лише на виніс.

У Румунії всі заклади працюють на половину заповненості. Також в залежності від захворюваності діють різни заходи в різних регіонах.

Індекс суворості карантинних обмежень у Європі

Це індекс на основі дев’яти показників реагування: закриття шкіл, закриття робочих місць та заборони на поїздки. Показник має значення від 0 до 100 (100 = найсуворіший). Якщо обмеження змінюються на регіональному рівні країни, то індекс показує рівень реагування з найбільшими обмеженнями, прийнятими для регіонів.

Нагадаємо, НАН України дала прогноз, що до 6 квітня захворюваність на COVID-19 сягне 31 тисячі на добу. Це станеться, якщо динаміка захворюваності залишиться на нинішньому рівні.

Сайт "Сьогодні" попросив прокоментувати прогноз вчених правозахисника і дисидента Йосипа Зісельса, який зазвичай не довіряє офіційній статистиці і заснованим на ній прогнозам.

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