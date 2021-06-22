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Україні загрожує дельта-штам: карантин можуть знову посилити

22 червня 2021 19:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Навіть одна людина, яка заразилася "дельта-штамом" може спровокувати хвилю епідемії в країні

На знімку Михайло Радуцький. Фото: Укрінформ

На знімку Михайло Радуцький. Фото: Укрінформ

В Україні почали підготовку до боротьби з "дельта-штамом" коронавіруса. Цей штам в 1,6 рази більше агресивний, ніж вже добре нам відомі.

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Про це повідомляє голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в Telegram.

Чим небезпечний "дельта-штам"

За його словами, ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" "дельта-штамом" вже в 92 країнах світу.

"Є ризик, що згодом хвиля дійде і до України", – пише Радуцький.

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За даними Public Health England, "дельта-штам" в 1,6 рази більше агресивний, ніж вже добре нам відомі, в 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації в 1,5 рази частіше – в реанімацію. Для початку спалаху в регіоні досить невеликої кількості інфікованих – вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

"Українці втомилися від карантину, але ситуація справді загрозлива. На мій погляд, в міністерстві досить тверезо оцінюють ситуацію", – додає він.

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Які заходи плануються

  • повернути обов'язкове ПЛР-тестування на кордоні;
  • посилити контроль за карантином;
  • максимально прискорити вакцинацію;
  • посилити аналітичну роботу;
  • продовжити інтенсивну підготовку опорних лікарень в четвертій хвилі.

Що кажуть у Національній академії наук України

В останні тижні триває зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах України.

"Попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння викликає швидке поширення штаму "Дельта" в європейських країнах. У країнах, де цей штам уже став домінантним (Велика Британія, Російська Федерація, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки. У решті країн Європи штам "Дельта" швидко витісняє інші. Очікується, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи", кажуть в Національній академії наук України.

На їхню думку, через низький рівень вакцинації населення в Україні і велику міграцію з РФ штам "Дельта" може поширитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, і мати важкі наслідки.

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Нагадаємо, раніше в Індії, яка продовжує боротися з епідемією коронавіруса і спалахом мукормікоз, зареєстрували перший випадок "зеленої цвілі" – у чоловіка, який два місяці лікувався від коронавіруса і грибкової інфекції.

Ми також писали, що в останні тижні тенденція до захворюванню "чорною пліснявою", або мукормікоз, в Індії виросла на 150%.

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