Українець на Олімпіаді не впорався з нервами, а проти Януковича почали нове розслідування – головні новини СЬОГОДНІ

Найважливіші новини понеділка / Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою буде програма на День Незалежності, тим часом в Україні змінили правила перетину українського кордону. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини 2 серпня.

Українець вистрілив по чужій мішені на Олімпіаді

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У фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень 28-річний український спортсмен Сергій Куліш претендував на п'єдестал, але не впорався з нервами і випадково вистрілив по чужій мішені. Це відкинуло його на восьме місце, де він і закінчив Ігри-2020.

При цьому ще один українець, Олег Царьков, до фіналу пробитися не зумів, з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок. "Золото" виграв китайський спортсмен Чжан Чанхуан. Він показав результат 466,0, встановивши новий олімпійський і світовий рекорд.

До України на День Незалежності приїде світова зірка

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки в Києві, а й Одесі

Відбудеться концерт знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі, а зібрані гроші від його концерту підуть на створення музею Івана Марчука. Виступ пройде ввечері на НСК "Олімпійський".

Затримка літака в "Борисполі"

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримався виліт літака авіакомпанії Sky Up Airlines. Цього разу перенесли час вильоту літака до Хургади. Повітряне судно повинно було вилетіти з Києва о 2:15. В аеропорту "Бориспіль" розповіли, що літак затримується з вини терміналу.

Посилення правил в'їзду до України

В Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. З п'ятого серпня для іноземців стане обов'язковою самоізоляція протягом 10 днів. Вона починається через 72 години після прибуття до України.

Іноземець повинен встановити додаток "Вдома" – при відмові або неможливості встановити додаток іноземцю не дозволять в'їзд на територію України.

Українцям, які повертаються до України, теж потрібно пройти десятиденну самоізоляцію. Але якщо у громадянина України є довідка про повну вакцинацію або документ, який підтверджує отримання однієї дози вакцини, то самоізоляція не потрібна. Починається обмеження через 72 години після перетину кордону, але припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID.

Нове розслідування проти Януковича

Печерський суд Києва дозволив почати заочне розслідування стосовно звинуваченого раніше в державній зраді біглого експрезидента Віктора Януковича, якого тепер підозрюють в організації низки тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі умисних вбивств майданівців 2014 року.

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