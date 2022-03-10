Українка 17 кілометрів несла на руках собаку, щоб перетнути з ним кордон (фото)

Тварина була досить старою

Дівчина не залишила собаку під обстрілами/Фото: Telegram-канал ZN.UA, колаж: "Сьогодні"

Українка 17 кілометрів несла на руках свою собаку задля того, щоб перетнути з нею кордон, аби врятуватися від окупантів.

Про це йдеться в Telegram-каналі ZN.UA.

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Відомо, що собака був уже доволі старий. Дівчина взяла його на руки та аж 17 кілометрів несла, щоб перетнути кордон.

Додаткові потяги для біженців

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців з України.

Зі станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа о 7:40. Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.

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Крім того, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу – Кошице. Також зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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