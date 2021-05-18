Русский
$ 27,56
33,44
  1. Новини України

Українка, яка викинула паспорт, передумала і заявила, що її відео – фейк

18 травня, 21:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жінка записала нове відеозвернення, де погрожує судом ЗМІ і заявляє, що відео нібито хтось змонтував

Українка, яка не змогла полетіти в Туреччину і нібито показово викинула паспорт громадянки України та змусила зробити те ж саме своїх дітей, записала нове звернення. Вона поскаржилася на цькування і заявила, що відео – це змонтований фейк.

Реклама

Про це Людмила Чмульова заявила в Instagram.

Жінка розповіла, що їй надходять повідомлення з погрозами. Вона зазначила, що пережила стрес і згодом розповість, як все було насправді.

Людмила стверджує, що все було по-іншому. Також жінка пригрозила судом виданню, яке першим опублікувало відео.

В тренді
В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"
В тренді
Я був безкомпромісний. Перший коментар Степанова після звільнення
В тренді
В Україну завітає похолодання: як зміниться погода до кінця тижня
Дощ на Хрещатику у Києві

"Це відео фейкове. Це нарізки, які зроблені з різних сторінок. Я в будь-якому разі буду подавати до суду на це видання, яке це опублікувало... Будь ласка. Не знаючи, в чому суть справи, ви мене зараз розриваєте на шматки", – заявила жінка.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що харків'янка кілька років не може отримати паспорт через помилку РАГСу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну буде
Україну буде "терзати" новий циклон: синоптикиня уточнила прогноз на вівторокУкраїна
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життя
Смертельна ДТП в Польщі: померла українка, яка понад два місяці боролася за життяУкраїна
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
"Укрзалізниця" тимчасово змінила розклад поїздів: списокТранспорт
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердження
Що таке АСВП – банки почали знімати гроші з карток за борги за ЖКГ і штрафи без підтвердженняЕкономіка
Курс долара на міжбанку впав до річних мінімумів: що далі
Курс долара на міжбанку впав до річних мінімумів: що даліФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти