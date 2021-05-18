Українка, яка викинула паспорт, передумала і заявила, що її відео – фейк

Жінка записала нове відеозвернення, де погрожує судом ЗМІ і заявляє, що відео нібито хтось змонтував

Українка, яка не змогла полетіти в Туреччину і нібито показово викинула паспорт громадянки України та змусила зробити те ж саме своїх дітей, записала нове звернення. Вона поскаржилася на цькування і заявила, що відео – це змонтований фейк.

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Про це Людмила Чмульова заявила в Instagram.

Жінка розповіла, що їй надходять повідомлення з погрозами. Вона зазначила, що пережила стрес і згодом розповість, як все було насправді.

Людмила стверджує, що все було по-іншому. Також жінка пригрозила судом виданню, яке першим опублікувало відео.

"Це відео фейкове. Це нарізки, які зроблені з різних сторінок. Я в будь-якому разі буду подавати до суду на це видання, яке це опублікувало... Будь ласка. Не знаючи, в чому суть справи, ви мене зараз розриваєте на шматки", – заявила жінка.

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Раніше ми повідомляли, що харків'янка кілька років не може отримати паспорт через помилку РАГСу.