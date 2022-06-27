Українка не послухалася лікарів і почала перетворюватися на чоловіка

Медики допомогли пацієнтці відновити здоров'я

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Луцьку жінка відкинула рекомендацію лікаря пройти УЗД і проґавила 15-см пухлину, яка стала перетворювати її на чоловіка. Історію пацієнтки опублікувало в Facebook "Перше медичне об'єднання Львова".

29-річна Діана – пацієнтка лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання, якій хірурги не лише врятували життя, а й дали надію у майбутньому народити дитину.

Реклама

Довгий час жінку турбували гормональні зміни. Голос став грубішим, на обличчі почало рости волосся, спостерігалися сильні перепади настрою. Лікар, до якого раніше зверталася Діана, призначив обстеження, проте вона знехтувала УЗД, а потім можливістю вчасно діагностувати пухлину.

Проте місяць тому вона почала впадати у депресію та вирішила повністю обстежитися. Обстеження показало пухлину наднирника. Саме вона була причиною гормонального збою в організмі жінки. Через неї ж Діана не могла завагітніти. Єдиним виходом було видалити новоутворення.

Реклама

У Луцьку, де мешкає жінка, лікарі її проконсультували та направили до Львова. Пухлину пацієнтці видалили лапароскопічно, тобто через невеликий розріз. Операція тривала понад 4 години. Через великий розмір новоутворення – 15 см, що для пухлин надниркової залози рідкість – орган зберегти не вдалося. Але пухлина виявилася доброякісною. Зараз Діана проходить реабілітацію і, як тільки гормони стабілізуються, лікарі дозволять їй завагітніти.

Медики нагадали, що не варто нехтувати призначеннями лікарів, а також необхідно щорічно проводити планові обстеження.

Раніше "Перше медичне об'єднання Львова" розповіло про лікування літньої журналістки та волонтера з Херсона. Її жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати український паспорт на блокпосту. Жінку довелося госпіталізувати, у неї виявили перелом хребта.