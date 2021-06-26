Українська "Мрія" збила паркан біля авіабази в Британії (відео)

Біля огорожі перебували фотографи і відеооператори, які знімали зліт літака

У Британії український транспортний літак "Мрія", який є найбільшим у світі, потоками повітря збив паркан біля авіабази Брайз-Нортон.

Реклама

Про це повідомляє The Aviationist.

Літак Ан-225 розвантажив три вертольоти британських ВПС RAF Puma, а на зворотному шляху його шість турбовентиляторних двигунів нібито зламали паркан, де зліт "Мрії" знімали кілька фотографів та операторів.

Читайте також:

Пристрасті по "Антонову": за підприємство зчепилися "Укроборонпром" і нове міністерство

Реклама

До речі, авіакомпанія "Авіалінії Антонова" щорічно перевозить сотні тисяч тонн вантажів, зокрема ті, які інакше неможливо перевезти.

Раніше Міністерство оборони і ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю в будівництві літаків для потреб Збройних сил України.

Також як повідомлялось раніше, "Антонов" випустив новий літак без російських комплектуючих, їх замінили американські корпорації.