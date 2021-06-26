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Українська "Мрія" збила паркан біля авіабази в Британії (відео)

26 червня 2021 13:57

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Біля огорожі перебували фотографи і відеооператори, які знімали зліт літака

У Британії український транспортний літак "Мрія", який є найбільшим у світі, потоками повітря збив паркан біля авіабази Брайз-Нортон.

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Про це повідомляє The Aviationist.

Літак Ан-225 розвантажив три вертольоти британських ВПС RAF Puma, а на зворотному шляху його шість турбовентиляторних двигунів нібито зламали паркан, де зліт "Мрії" знімали кілька фотографів та операторів.

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До речі, авіакомпанія "Авіалінії Антонова" щорічно перевозить сотні тисяч тонн вантажів, зокрема ті, які інакше неможливо перевезти.

Раніше Міністерство оборони і ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю в будівництві літаків для потреб Збройних сил України.

Також як повідомлялось раніше, "Антонов" випустив новий літак без російських комплектуючих, їх замінили американські корпорації.

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