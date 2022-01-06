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Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 січня, 06:30
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Загалом наші документи визнають у 60 державах
Українці можуть без проблем перетинати кордон та відвідувати громадські місця в інших країнах з нашим сертифікатом/Колаж: "Сьогодні"
Українці можуть без проблем перетинати кордон та відвідувати громадські місця в інших країнах з нашим сертифікатом/Колаж: "Сьогодні"

Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу. Тепер наші громадяни можуть на офіційному рівні пред'являти їх за кордоном.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Які країни визнали українські сертифікати?

Так, українські COVID-документи визнали наступні країни:

  • Ліван;
  • Чорногорія;
  • Тайвань;
  • Уругвай;
  • Туніс;
  • Таїланд.

Чи дійсний сертифікат з Дії?

Під час перетину кордону вищезазначених країн, українські громадяни можуть використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії. Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав.

Скільки країн визнають українські COVID-сертифікати?

Українські COVID-документи наразі визнають у 60 країнах світу. Як зазначають у МОЗ, у 2022 році кількість держав, які визнаватимуть наші сертифікати, може зрости до 80.

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Бустерна вакцинація

В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через пів року після другого щеплення. Поки що вона дозволена для українців віком після 60 років, а також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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