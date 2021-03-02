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Українські дипломати тролять росіян за фото з Криму: У вас нема своєї території?

2 березня, 15:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Країна, яка займає 1/9 частину суходолу, не змогла зробити фото у себе

Посольство України у Великій Британії поглузувало з російської дипмісії в Сполученому Королівстві за фото, зроблене у тимчасово окупованому Росією Криму.

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Посольство Росії в Twitter виклало знімок середньовічної турецької фортеці Єні-Кале, що лежить у межах міста Керч. У підписі вказано, що укріплення розташоване в "Криму, Росія".

"Як стосовно того, щоб публікувати фотографії вашої території? Ми чули, що вона найбільша в світі. Чи ви перевезли всіх ваших хороших фотографів до окупованого Криму? Крим – це Україна", – нагадали росіянам наші дипломати.

Нагадаємо, у грудні-2020 в Польщі видали календар з "російським" Кримом, однак Україна рішуче втрутилася.

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Також нагадаємо, це не перший випадок, коли європейці "віддають" Крим Росії. Наприклад, у вересні-2020 Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC в матеріалі про катастрофу літака Ан-26 з курсантами під Чугуєвом опублікувала карту України без Криму. Після цього вона змушена була вибачитися за свою помилку.

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Великобританія Крим окупація троллинг окупація Криму посольство України

Джерело: Сьогодні

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