Українські дипломати тролять росіян за фото з Криму: У вас нема своєї території?

Посольство України у Великій Британії поглузувало з російської дипмісії в Сполученому Королівстві за фото, зроблене у тимчасово окупованому Росією Криму.

Посольство Росії в Twitter виклало знімок середньовічної турецької фортеці Єні-Кале, що лежить у межах міста Керч. У підписі вказано, що укріплення розташоване в "Криму, Росія".

How about posting pictures from your own land? We hear it is the worlds largest. Or have you moved all your good photographers to the #occupied #Crimea ? #CrimeaIsUkraine https://t.co/d5JQy1TLaz