Українські кораблі влаштували маневри з есмінцем США (фото)

Військові розповіли, що саме відпрацьовували морські сили України і США

Українські військові катери із залученням морської авіації провели в Чорному морі спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем. Маневри пройшли за стандартами НАТО. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

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Україна і США вдосконалювали сумісність екіпажів кораблів для виконання спільних морських завдань у складі багатонаціональних тактичних груп. Були відпрацьовані елементи тактичного маневрування, морські сигнали, тренування зв'язку, протиповітряної оборони і відбиття ударів противника.

"Провівши двостороннє тренування на морі з українським флотом, ми обмінялися досвідом і зміцнили наше партнерство. Взаємодія і двосторонні навчання з нашими партнерами проводяться для підтримки регіонального співробітництва та забезпечення морської безпеки", – зазначив командир ракетного есмінця ВМС США Томас Ралстон.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях есмінці США провели операцію у Чорному морі. В операції взяли участь літаки ДРЛС НАТО і P-8A.

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Також раніше ми писали, хто допоможе Україні відбити агресію Росії і на суші, і в морі. На сьогодні Росія фактично контролює Азовське і Чорне моря. За словами експертів, співвідношення сил України і Росії на морі – 1:15.

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