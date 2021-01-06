Українські політики таємно вакцинувалися від COVID-19? Ми перевірили чутки

У Мережі активно пишуть про те, що деякі народні депутати і високопоставлені чиновники таємно отримали вакцину Pfizer, нелегально завезену з Ізраїлю.
Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.
Що відбувається?
Бізнесмен Михайло Бродський у своєму блозі написав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький зробили щеплення від коронавірусу.
За препарат, нелегально доставлений в Україну, вони нібито заплатили по 2,5 тис. євро. При тому, що його офіційна ціна становить близько 30 євро.
"Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину в наступному році і тепер переплачують приблизно в 100 разів аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві ", – написав він.
Бродський стверджує, що препарат ввезли без розмитнення і пронесли через "Зал офіційних делегацій", "прикриваючись паспортом якогось народного депутата".
Після цього тему нелегальної вакцинації почали розкручувати деякі українські та зарубіжні ЗМІ. Зокрема, про це повідомили російський сайт Lenta.ru і білоруський канал "Білорусь 1".
І що, правда?
Ми звернулися до народного депутата Михайла Радуцького, якого, зокрема, і звинуватили в нелегальному щепленні. Політик назвав чутки "маячнею", яку придумують "деякі власники ЗМІ".
"Я так розумію, деякі власники ЗМІ вперше за багато років святкують Новий рік в Україні, нудьгують і розважаються, придумуючи фейки. Коли в Україні офіційно з'явиться вакцина – я зроблю щеплення публічно, щоб власним прикладом переконати українців, що це необхідно робити", – сказав він.
У пресцентрі митної служби на питання про те, чи були спроби контрабандного ввезення вакцин від коронавірусу, не змогли відповісти однозначно.
"Не можемо ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію", – повідомили там.
Серед медиків, розповіли "Сьогодні" в одному зі столичних шпиталів, ходить неперевірена інформація про нібито неофіційне тестуваніня вакцини Pfizer на території України.
Однак деталей – де і коли відбувається тестування – не назвали. Ніяких офіційних даних про це немає.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
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