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Українські політики таємно вакцинувалися від COVID-19? Ми перевірили чутки

6 січня, 13:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

У Мережі повідомили, що в країну ввезли нелегальний препарат Pfizer

У Мережі активно пишуть про те, що деякі народні депутати і високопоставлені чиновники таємно отримали вакцину Pfizer, нелегально завезену з Ізраїлю.

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Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Бізнесмен Михайло Бродський у своєму блозі написав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі глава профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький зробили щеплення від коронавірусу.

За препарат, нелегально доставлений в Україну, вони нібито заплатили по 2,5 тис. євро. При тому, що його офіційна ціна становить близько 30 євро.

"Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину в наступному році і тепер переплачують приблизно в 100 разів аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві ", – написав він.

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Бродський стверджує, що препарат ввезли без розмитнення і пронесли через "Зал офіційних делегацій", "прикриваючись паспортом якогось народного депутата".

Після цього тему нелегальної вакцинації почали розкручувати деякі українські та зарубіжні ЗМІ. Зокрема, про це повідомили російський сайт Lenta.ru і білоруський канал "Білорусь 1".

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Джерело: Беларусь 1

І що, правда?

Ми звернулися до народного депутата Михайла Радуцького, якого, зокрема, і звинуватили в нелегальному щепленні. Політик назвав чутки "маячнею", яку придумують "деякі власники ЗМІ".

"Я так розумію, деякі власники ЗМІ вперше за багато років святкують Новий рік в Україні, нудьгують і розважаються, придумуючи фейки. Коли в Україні офіційно з'явиться вакцина – я зроблю щеплення публічно, щоб власним прикладом переконати українців, що це необхідно робити", – сказав він.

У пресцентрі митної служби на питання про те, чи були спроби контрабандного ввезення вакцин від коронавірусу, не змогли відповісти однозначно.

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"Не можемо ні спростувати, ні підтвердити таку інформацію", – повідомили там.

Серед медиків, розповіли "Сьогодні" в одному зі столичних шпиталів, ходить неперевірена інформація про нібито неофіційне тестуваніня вакцини Pfizer на території України.

Однак деталей – де і коли відбувається тестування – не назвали. Ніяких офіційних даних про це немає.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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чутки вакцинація вакцина коронавірус Михайло Радуцький Денис Шмигаль
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