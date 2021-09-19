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Вчені з Вернадського знайшли унікальні останки синього кита, який жив 1350 років тому

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 18:29
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У музеях світі немає останків саме цього підвиду синіх китів
Цей кит міг жити 1350 років тому / Колаж "Сьогодні"
Цей кит міг жити 1350 років тому / Колаж "Сьогодні"

Вчені встановили вік останків кита, які лежать на антарктичному острові Расмуссен, недалеко від української наукової станції імені Вернадського. Ссавець помер у VII столітті, в епоху вікінгів і цивілізації майя, за три століття до княгині Ольги і князя Володимира.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

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"Вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років)! ", – сказано в повідомленні.

Вчені визначили, що це – синій кит – найбільша тварина в світі. По довжині щелепи встановлено, що цей кит був завдовжки не менше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду – це найбільший підвид серед синіх китів.

Значення для науки

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Це відкриття, на думку наших вчених, має надзвичайне значення, оскільки в цілому в музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість з них належать іншому підвиду. За наявними останками вчені спробують зрозуміти різницю між древніми особинами і сьогоднішніми ссавцями цього виду.

У світі всього близько трьох тисяч китів цього виду / Колаж "Сьогодні"
У світі всього близько трьох тисяч китів цього виду / Колаж "Сьогодні"

Буде проведено генетичний аналіз, який дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографії їх древніх, нині знищених стад.

Вид, що знищується

  • На початку минулого століття антарктичний синій кит був одним з найчисленніших – його популяція становила 250-300 тисяч особин.
  • В результаті китобійного промислу в 1960-х синій кит був практично повністю знищений.
  • З 1963 року вид знаходиться під охороною, але через незаконний промисел відновлення популяції не відбувалося.
  • До середини 1980-х у світі залишалося не більше 200-1400 особин.
  • Зараз його чисельність становить не більше трьох тисяч.

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