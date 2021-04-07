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Українські військові візьмуть участь в операціях НАТО в Іраку і Середземному морі

7 квітня, 01:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Міноборони має намір залучати військових з досвідом боїв у ООС

Українські військові готуються взяти участь у місії НАТО в Іраку та операції "Морський охоронець" у Середземному морі.

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Про це заявив начальник управління європейської та євроатлантичної інтеграції Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Юрій Васильєв на онлайн-дискусії "Україна і стандарти НАТО. Що зроблено за президентства Зеленського?", передає "Cуспільне".

Він зазначив, що Україна давно залучена в діяльність НАТО, зокрема зараз українські фахівці беруть участь у місії Альянсу в Афганістані та в силах у Косово.

"Ми продовжуємо, незважаючи на агресію, яка у нас є (Росії на сході України. – Ред.), вносити свій вклад у місії та операції НАТО... Зараз готуємося направити наших фахівців ще в дві операції: це місія НАТО в Іраку і операція "Морський охоронець", – сказав Васильєв.

Він додав, що до участі в операціях НАТО будуть залучені військові з досвідом боїв у ООС – "загартовані в боях із захисту незалежності і територіальної цілісності".

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Крім того, з отриманням Україною статусу партнера з розширеними можливостями, її військові візьмуть участь в п'яти навчаннях НАТО на тему колективної оборони в 2021 році.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав НАТО прокласти дорожню карту для України, щоб вона приєдналася до Альянсу. Зеленський вважає, що вступ України в НАТО – єдиний шлях до завершення війни на Донбасі.

Ми також повідомляли. що США підтримують прагнення України вступити в НАТО, але рішення про це ухвалюватиме Альянс.

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