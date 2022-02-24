Українські військові знищили літак РФ під Києвом – фото

Військові ЗСУ збили вже вісім літаків окупантів – цього разу впало повітряне судно у Вишгороді

Українські військові збили вісім літаків РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вишгороді Київської області бійці ЗСУ збили російський військовий літак. Повітряне судно впало у річку.

Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

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Це вже восьмий літак окупантів, який знищили українські військові. Крім того, як повідомлялося раніше, знищено не лише літаки, а й вертоліт ворога.

Фото: Київ Зараз

У Харкові знищили чотири танки бойовиків

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харкова спалено 4 танки російських окупантів.

Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.