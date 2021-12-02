Українські заробітчани відмовляються їздити до Росії — дослідження

Держави ЄС найпопулярніші серед українців

Популярність РФ серед заробітчан з України щорічно падає/Колаж: Сьогодні

Серед топ-4 країн для бажаної міграції серед українців — держави Євросоюзу. Привабливість Росії як країни для можливої міграції знижується з кожним роком.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Які країни обирають українці?

"Якщо ми говоримо про бажані країни для роботи за кордоном, то тут так само, як і у 2019 році, у нас лідирує Німеччина та Польща, як основні напрямки трудової міграції – понад 30%, тощо... Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (до яких хочуть мігрувати українці — ред.), то це країни ЄС. А привабливість РФ для міграції з кожним роком знижується", — зазначила представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

Куди їдуть жінки та чоловіки?

Вона уточнила, що відповідно до даних дослідження щодо гендерного розподілу щодо осіб, які хочуть виїхати за кордон, то в Італію з України переважно хочуть мігрувати жінки, а у Велику Британію — чоловіки.

Хто проводив дослідження?

Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р. Воно було здійснене шляхом національного репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю. Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 — чоловіки та 2 854 — жінки.

Чим Польща вабить українських заробітчан?

Польща вже багато років є найпривабливішою для українських заробітчан. Число наших громадян, які хочуть залишитися жити у Польщі, зростає щороку.

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Українці називають основні три переваги:

високий рівень зарплат у порівнянні з Україною (80,6%);

стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%);

можливість отримати простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%).

За даними соціологічного дослідження аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі.

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