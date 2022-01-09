Заспівали українською: молдовські прикордонники привітали колег з України з Різдвом

Прикордонники Молдови унікально привітали своїх українських колег із різдвяними святами. Оркестр прикордонної поліції Республіки Молдова прийшов на український пункт пропуску "Мамалига".
Про це повідомляє "Сьогодні"
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Між чергою із машин подорожувальників, молдовські прикордонники зіграли кілька святкових мелодій, зокрема українську колядку "Старий рік минає". Окрім цього, військові навіть заспівали українською мовою.
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Як зустріли Різдво українські полярники?
Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами.
На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.
"Кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якнайбільше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники", – розповіли в центрі.
Крім того, на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід та "колядники".
"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, і всі вони постійно кричать. Тому на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", – зазначили в Антарктичному центрі.
На станції є каплиця святого Володимира. Проте через рекордні нинішні триметрові кучугури снігу вхід у каплицю зараз засипаний кучугурами.
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