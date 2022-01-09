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Заспівали українською: молдовські прикордонники привітали колег з України з Різдвом

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 23:24
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Військові співали під живу музику
Військові із Молдови завітали на український пункт пропуску "Мамалига"/Колаж: "Сьогодні"
Військові із Молдови завітали на український пункт пропуску "Мамалига"/Колаж: "Сьогодні"

Прикордонники Молдови унікально привітали своїх українських колег із різдвяними святами. Оркестр прикордонної поліції Республіки Молдова прийшов на український пункт пропуску "Мамалига".

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Деталі

Між чергою із машин подорожувальників, молдовські прикордонники зіграли кілька святкових мелодій, зокрема українську колядку "Старий рік минає". Окрім цього, військові навіть заспівали українською мовою.

Як зустріли Різдво українські полярники?

Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами.

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На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.

"Кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якнайбільше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники", – розповіли в центрі.

Крім того, на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід та "колядники".

"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, і всі вони постійно кричать. Тому на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", – зазначили в Антарктичному центрі.

На станції є каплиця святого Володимира. Проте через рекордні нинішні триметрові кучугури снігу вхід у каплицю зараз засипаний кучугурами.

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