Українських батьків душать поборами в школах. Коли це законно?

Якщо відмовитися платити, можна "нарватися" на гнів інших батьків

Батьки по всій Україні діляться історіями про те, як здають у фонди шкіл та дитячих садків сотні гривень, а потім просто не розуміють, куди йдуть ці гроші. Дехто в результаті просто відмовляється платити і намагається повстати проти системи, через що стикається з цькуванням.

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Як з'ясували новини "Сьогодні", здавати гроші державним установам, згідно із законом, можна тільки на офіційні рахунки – як благодійність. А інші батьки взагалі нічого не можуть від вас вимагати. Всі подробиці – в нашому сюжеті:

Киянка Тетяна, як і інші батьки, здавала чималі гроші в фонд дитсадка-школи – по 700 гривень. Половина цієї суми нібито витрачалася на групу, а половина – на загальний розвиток навчального закладу. На що саме йшли ці гроші, Тетяна не могла зрозуміти протягом двох років.

В результаті жінка відмовилася платити "по-чорному" і запросила у керівництва садка-школи номер офіційного рахунку. А у відповідь отримала погрози від батьків інших вихованців.

Правозахисники – на боці Тетяни:

"Вся благодійність повинна йти на офіційні рахунки. Не комусь у руки, не на чиюсь приватну картку, а саме на офіційні рахунки – або навчального закладу, або управління освіти", – пояснює співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

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І в цьому закладі рахунку немає, запевняють в управлінні освіти. Та кажуть, що вперше чують про побори. Адже сад-школу всім необхідним забезпечує держава. І витрачає на це майже мільйон гривень на рік!

Кореспондентка "Сьогодні" Олена Катренко разом з Тетяною вирішила дізнатися у керівництва садка-школи, на що ж не вистачає фінансування. Але директорка навчального закладу просто ігнорує всі спроби зв'язатися – повідомлення читає, але не відповідає, слухавку не бере.

Щоб довести, що гроші вимагають неправомірно, потрібно зібрати якомога більше доказів, радить Олена Бондаренко:

"Це можуть бути свідки – інші батьки. Можуть бути аудіозаписи розмов, які доводять, що посадова особа вимагає з вас гроші. А інші батьки в принципі не мають ніяких повноважень, щоб вимагати від вас будь-що".

Тим часом Тетяна навіть написала скаргу в прокуратуру. У пресслужбі прокуратури уточнюють, що їм доведеться викликати заявницю на допит. А після цього, можливо, виклик отримають вже представники садка-школи або члени батьківського комітету.

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На всі перевірки знадобиться мінімум місяць, і результатів поки що немає. Весь цей час Тетяна не пускає дітей на заняття – переживає, що грошові питання можуть стати причиною булінгу.

Нагадаємо, життя школярів і батьків в Україні серйозно зміниться. Після дев'ятого класу учні навчатимуться в ліцеях, які замінять старшу школу. Потрапити до ліцею буде не так просто. Відповідно до закону, ліцеї можуть створювати тільки в містах з населенням понад 50 тис. Приймати до старшої школи будуть за конкурсом. Зміни почнуться в 2024 році.

При цьому Міносвіти вже роз'яснило, як школярів будуть набирати в 10-11-ті класи.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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