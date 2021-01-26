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Українським школярам дадуть по 100 тис. грн, але є умова

26 січня, 16:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп Піпа розповіла, скільки потрібно набрати балів на ЗНО, щоб отримати чималеньку суму коштів

Українські школярі можуть заробити по 100 тисяч гривень, але пощастить тільки 30 найкращим і набрати потрібно певну кількість балів. Секретарка освітнього комітету парламенту, народний депутат Наталія Піпа повідомила, що відповідна постанова була підтримана на комітеті.

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За її словами, така премія буде стимулювати дітей на краще навчання.

"Хороша новина для всіх, хто готується до ЗНО. Підтримали на освітньому комітеті постанову: 30 випускників, які краще за всіх здадуть ЗНО, отримають грошову винагороду – по 100 тис. грн. Для цього сума балів з чотирьох предметів повинна бути 790 і більше (балів), зокрема, один предмет – на 200 балів. Є справедлива умова – вступ до українського закладу вищої освіти", – написала Піпа в Facebook.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити в умовах епідемії та карантинних обмежень. Так, наприклад, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня – кожен учасник зможе здати тест по одному навчальному предмету. Читайте детальніше, коли і як будуть проводити ЗНО-2021.

Також стало відомо, що українська мова стане обов'язковою для ЗНО.

Відео: Сьогодні
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школярі премія ЗНО

Джерело: Сьогодні

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