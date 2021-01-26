Українським школярам дадуть по 100 тис. грн, але є умова

Нардеп Піпа розповіла, скільки потрібно набрати балів на ЗНО, щоб отримати чималеньку суму коштів

Українські школярі можуть заробити по 100 тисяч гривень, але пощастить тільки 30 найкращим і набрати потрібно певну кількість балів. Секретарка освітнього комітету парламенту, народний депутат Наталія Піпа повідомила, що відповідна постанова була підтримана на комітеті.

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За її словами, така премія буде стимулювати дітей на краще навчання.

"Хороша новина для всіх, хто готується до ЗНО. Підтримали на освітньому комітеті постанову: 30 випускників, які краще за всіх здадуть ЗНО, отримають грошову винагороду – по 100 тис. грн. Для цього сума балів з чотирьох предметів повинна бути 790 і більше (балів), зокрема, один предмет – на 200 балів. Є справедлива умова – вступ до українського закладу вищої освіти", – написала Піпа в Facebook.

Як повідомляли новини "Сьогодні", цього року зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити в умовах епідемії та карантинних обмежень. Так, наприклад, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня – кожен учасник зможе здати тест по одному навчальному предмету. Читайте детальніше, коли і як будуть проводити ЗНО-2021.

Також стало відомо, що українська мова стане обов'язковою для ЗНО.

Відео: Сьогодні

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