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Українська стане обов'язковою мовою ЗНО: омбудсмен підтвердив дату нововведення

25 січня, 01:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Тарас Кремінь вважає ЗНО важливим чинником боротьби з корупцією

В Україні поки можна обирати мову при складанні іспиту для вступу до вишів, однак з 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.

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Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він також розповів, що зовнішнє незалежне оцінювання потерпає від різних атак.

"З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти", – поскаржився омбудсмен.

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Сам Кремінь вважає, що незалежне оцінювання є одним із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів.

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"Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку", – зазначив він.

Омбудсмен нагадав, що вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Тому, на його думку, ЗНО має відповідати аналогічним критеріям і щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими.

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омбудсмен ЗНО языковой закон Тарас Креминь
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