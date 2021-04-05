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Український "Діснейленд" від Михайла Поплавського

5 квітня, 11:35

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Михайло Поплавський відкрив дитяче кафе на малій батьківщині

Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне, креативне дитяче кафе "ПоплавОк". Урочисте відкриття відбулося в місті Благовіщенське, Кіровоградської області, про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

"Для мене це щаслива мить порадувати своїх земляків! В чудовій атмосфері провели день разом із дітворою! Я дивлюся в майбутнє і хочу щоб наші діти були щасливі в незалежній Україні! Запрошую відвідати дитяче кафе "ПоплавОк" та приємно провести час зі своєю малечею! Діти об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя!" – зазначив Михайло Поплавський.

У день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітали більше 500 дітей міста та району.

У кафе"ПоплавОк" окрім улюблених смаколиків на дітвору чекали приставки PlayStation 5 із найпопулярнішими іграми, аерохокей та інші забави.

Привабливий інтер’єр із зображенням героїв казок та мультфільмів, смачні пригощання, ігри та розваги у новоствореному кафе сподобалися як дітям так і їх батькам. Щасливі діти від душі повеселилися!

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діти кафе Михаил Поплавский
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