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Постачальник підписав договір на поставку COVID-вакцин в Україну: очікуємо 5 млн доз

11 січня, 19:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Отримати препарат планують у березні

Українська група фармацевтичних компаній "Лекхім" підписала договір із китайським виробником вакцин Sinovac на поставку в Україну 5 млн доз від COVID-19.

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Про це повідомили на сайті компанії.

Так, наразі "Лекхім" є офіційним і єдиним постачальником вакцини Sinovac Biotech в Україні. Угода дійсна п'ять років.

Отримати вакцину планують у березні, а в 2022 році – хочуть налагодити виробництво препарату на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків".

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Нагадаємо, раніше міністр Степанов заявив, що його не бентежить репутація постачальника китайської вакцини . За його словами, МОЗ зупинив вибір на операторі "Лекхім" для закупівлі вакцини Sinovac на вимогу виробника.

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Також ми писали, що у Мережі з'явилися пропозиції зробити щеплення від коронавірусукитайською вакциною Sinovac Biotech. Хоча на цьому етапі в Україні офіційно жодна вакцина не зареєстрована.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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