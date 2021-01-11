Постачальник підписав договір на поставку COVID-вакцин в Україну: очікуємо 5 млн доз

Українська група фармацевтичних компаній "Лекхім" підписала договір із китайським виробником вакцин Sinovac на поставку в Україну 5 млн доз від COVID-19.

Реклама

Про це повідомили на сайті компанії.

Так, наразі "Лекхім" є офіційним і єдиним постачальником вакцини Sinovac Biotech в Україні. Угода дійсна п'ять років.

Отримати вакцину планують у березні, а в 2022 році – хочуть налагодити виробництво препарату на українському підприємстві ПрАТ "Лекхім-Харків".

Нагадаємо, раніше міністр Степанов заявив, що його не бентежить репутація постачальника китайської вакцини . За його словами, МОЗ зупинив вибір на операторі "Лекхім" для закупівлі вакцини Sinovac на вимогу виробника.

Реклама

Також ми писали, що у Мережі з'явилися пропозиції зробити щеплення від коронавірусукитайською вакциною Sinovac Biotech. Хоча на цьому етапі в Україні офіційно жодна вакцина не зареєстрована.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама