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Український літак з евакуйованими не може вилетіти з Афганістану

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
16 серпня, 21:41
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На цей момент в Афганістані застрягло близько 90 українців, літак, готовий їх вивезти, не може вилетіти з Кабула через ситуацію в аеропорту
Український літак очікує вильоту в кабульському аеропорту / колаж "Сьогодні"
Український літак очікує вильоту в кабульському аеропорту / колаж "Сьогодні"

В аеропорту Кабула нині перебуває ще один український літак, який має евакуювати з країни, захопленої талібами, наших громадян, але поки він не може вилетіти. Також невідомо, коли найближчим часом зможе прибути до Афганістану новий евакуаційний літак по українців.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, але він не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак – це поки питання без відповіді, і відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", – заявив міністр.

Він додав, що одна з проблем вильоту з аеропорту Кабула – те, що він заповнений людьми, готовими штурмувати літаки в спробі покинути країну.

За словами Кулеби, на цей момент хочуть евакуюватися з Афганістану близько 50 українців. Пізніше в МЗС заявили, що евакуації потребують 90 людей.

Міністр додав, що український літак готовий взяти на вільні місця громадян інших держав, зокрема й Афганістану.

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Зазначимо, напередодні на українському літаку з Кабула (Афганістан) спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українців, а решта – громадяни інших держав.

Нагадаємо, рух "Талібан" вже захопив Кабул і столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати своїх громадян з Кабула.

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