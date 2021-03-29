Український слід у космосі. Як вчений з-під Вінниці придумав місячне місто

У проєкті бази на поверхні Місяця було місто, ядерний реактор і залізниця

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сегодня" запускає власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння.

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Героями перших серій нашого космічно-публіцистичного серіалу стали академік Володимир Челомей , Який створив, крім іншого, шпигунський супутник-винищувач, і конструктор ракет Георгій Лангемак , Який придумав сам термін "космонавтика".

А сьогодні ми поговоримо про уродженця Козятина Вінницької області, професора Аркадія Мелуа (р.н. 1950) – учаснику радянського проекту колонізації Місяця і створення довгострокової місячної бази. Про винахідника, на чиєму рахунку кілька патентів, історика і популяризатора науки: авторству Мелуа, крім іншого, належить енциклопедія "Ракетна техніка, космонавтика і артилерія" об'ємом більше 1 100 сторінок.

Людина на Місяці

Аркадій Мелуа був активним учасником радянської програми освоєння Місяця – в шістдесятих-сімдесятих роках були такі плани, які потім згорнули через дорожнечу. Розрахункова вартість проекту склала 50 млрд рублів (або 80 млрд доларів), що було занадто навіть для Радянського Союзу.

Художній ескіз проекту бази "Зірка". Фото: realty.rbc.ru

"Детальний план створення радянської місячної бази був розроблений за вказівкою академіка Сергія Корольова, – йдеться в сюжеті "РБК. Нерухомість ". – Розробка проекту, який отримав офіційну назву "Зірка", почалася в 1962 році. За проектом передбачалося доставити на Місяць екіпаж з 12 людина і дев'ять модулів загальною масою 192 тонни. Модулі були складними: на Землі їх довжина становила 4,5 м, але на Місяці під тиском повітря вони розкладалися б до 8,6 м. Три модуля відводилося під житло, а в інших розміщувалися командний пункт, наукова лабораторія, медичний відсік зі спортзалом, їдальня з кухнею, майстерня та склад. Загальна площа бази по за проєктом становила 195 кв. м, одночасно проживати на ній могли до 12 людина".

Проект місячного міста, розроблений в ОКБ-1. Фото: realty.rbc.ru

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Передбачалося також будівництво ядерного реактора, який забезпечував би енергією місячну базу, а також прокладка на місячній поверхні спеціальної залізниці, по якій курсував би місячний поїзд. Зараз це здається фантастикою, але свого часу проєкт об'єднав кращі уми космічної та ракетобудівній галузі.

"Зірку" розробляли під керівництвом конструктора реактивних пускових установок, ракетно-космічних і бойових стартових комплексів, академіка Володимира Барміна. У 1974 році до проекту приєднався і Аркадій Мелуа, який став автором одних з перших в країні винаходів спеціальних місячних споруд, методів їх захисту, а також спеціальних дослідницьких приладів, які повинні були працювати в екзотичних умовах супутника Землі. Власне кажучи, саме Мелуа належить патент на розкладні місячні модулі, що підтверджується свідоцтвом Держкомісії у справах винаходів і відкриттів.

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Космічні технології для земної науки

Внесок Аркадія Мелуа в космонавтику загальновизнаний, хоча більшість його ідей ще належить застосувати на практиці. Наприклад, в статті "Організація географічних експериментів на Місяці", опублікованій в 1977 році, Мелуа з посиланням на дослідження, отримані з американських і радянських супутників, допускає можливість дослідження земної атмосфери, радіаційних поясів Землі, а також сонячних затемнень з місячної поверхні.

"Відсутність атмосфери дає прекрасні можливості для астрономічних спостережень на Місяці. Дистанційне вивчення космічних тіл перестане залежати від астроклімату пункту спостереження і примх погоди ", – пише Мелуа.



Цікаво, що освоєння космосу на момент написання статті йшло такими темпами, що автор був впевнений: "Висадка людей для тривалого проживання на прилеглій позаземної території – місячної – відбудеться не пізніше початку вісімдесятих років".

Втім, Аркадій Мелуа займався розробкою не тільки технологій, призначених для використання на інших планетах. Починаючи з кінця сімдесятих в коло його інтересів увійшла проблема використання космічних технологій на землі, в суто цивільних галузях. Наприклад, Мелуа одним з перших в СРСР сформулював методичні принципи застосування космічних знімків в містобудуванні. А напрацювання в космічній медицині запропонував використовувати для лікування полярників.

Геліокомплекс "Сонце". Фото: livejournal.com

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Крім того, він став одним з авторів такого винаходу, як геліокомплекс – сонячна піч. Це унікальна споруда дозволяє за допомогою величезних дзеркал концентрувати сонячне проміння, здатний протягом кількох секунд досягати температури 3 тис. Градусів за Цельсієм. Найбільший в Радянському союзі геліокомплекс "Сонце" був побудований під Ташкентом на початку вісімдесятих років і досі є однією з головних туристичних визначних пам'яток.

Креслення геліокомплекса професора Мелуа. Фото: patents.su

Нагадаємо, що 19 березня американське космічне агентство NASA завершило випробування ракети , Яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

Відео: NASA

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