Русский
$ 27,72
32,95
  1. Новини України

Український слід у космосі. Як інженер зі Старобільська міг би змінити історію космонавтики

22 березня, 13:19

Олексій Росовецький Олексій Росовецький

Внесок Георгія Лангемака в підкорення космосу оцінили тільки через 30 років після смерті вченого

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сьогодні" розпочинає власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння.

Реклама

Героєм першої серії нашого космічно-публіцистичного серіалу став академік Володимир Челомей, який створив, серед іншого, шпигунський супутник-винищувач. А сьогодні ми поговоримо про вченого і конструктора ракет Георгія Лангемака, який придумав сам термін "космонавтика".

Вкрадена "Катюша"

Георгій Еріхович Лангемак прожив недовге і трагічне життя – лише 39 років. Але пригод, випробувань і відкриттів, які випали на його недовге життя, вистачило б на три життя. Крім іншого, Лангемак встиг повоювати на Першої світовій і в армії Петлюри, дружити з М. Булгаковим і листуватися з Ціолковським, винайти ракетний комплекс "Катюша" і термін "космонавтика".

Уродженець Старобільська Луганської області (за іншими даними – Єлизаветграда, тепер Кропивницького), Георгій Лангемак стояв біля витоків не лише радянської, а й світової космонавтики. Інше питання, що цей факт став надбанням громадськості вже після смерті винахідника.

Реклама

Понад те, його головне відкриття – реактивні снаряди РС-83 і РС-132, які лягли в основу боєприпасу реактивної системи залпового вогню, що отримала під час Другої світової назву "Катюша", було, по суті, вкрадене його "колегою" з Реактивного НДІ (НДІ №3) Андрієм Костіковим.

Саме він за часів "великого терору" написав донос на розробників РС-83 і РС-132 Івана Терентьєва і Георгія Лангемака, після чого привласнив їхню роботу і очолив Інститут. На допитах з Лангемака вибили свідчення на соратників вченого, одесита Валентина Глушка і уродженця Вінниці Сергія Корольова – майбутніх піонерів радянської космонавтики. Їм вдасться вижити, а ось Лангемака і Терентьєва розстріляли у підвалі Московської комендатури на Страсному бульварі 11 січня 1938 року.

Посмертне відкриття вченого

Внесок Лангемака в космонавтику був оцінений тільки через багато років після його смерті. У 1935 році вчений в співавторстві з В. Глушком написав роботу "Ракети: їх конструкція і застосування". У цій книзі, виданій накладом лише 700 примірників, були викладені принципи, які згодом ляжуть в основу двигунів перших радянських космічних ракет.

Більша частина накладу була знищена за ініціативою НКВД, і на весь світ залишилося лише 10 примірників. Точніше, вже 9 – один томик "Ракет", який був нарівні з Біблією і Кораном в бібліотечці орбітальної станції "Мир", потонув разом зі станцією в Тихому океані у березні 2001 року. Втім, один примірник встиг потрапити до Німеччини, де був виданий у перекладі на німецьку в 1942 році.

Реклама

За спогадами доктора технічних наук Леї Кизнер (до слова, уродженки Гайсина), "до висновків Лангемака співробітники НДІ №3 прийшли тільки через кілька десятків років після його смерті".

В тренді
Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негоду

"І все це вийшло через те, що нам не вдавалося познайомитися з працями Лангемака. Чисто випадково мені вдалося побачити його першу ґрунтовну наукову розвідку тільки через 60 років після її видання ..." , – писала Кизнер.

У 2016 році на батьківщині винахідника, в Старобільську, на його честь була названа вулиця (колишня Рози Люксембург). На будівлі колишньої гімназії у Кропивницькому встановлена меморіальна дошка.

Він міг би змінити історію космонавтики

У 1967 році Міжнародний астрономічний союз назвав на честь Лангемака кратер на зворотному боці Місяця. Це було визнанням заслуг людини, яка ввів у науковий обіг термін "космонавтика". Саме ця наука стала новою релігією ХХ століття – щонайменше, на "одній шостій" земної тверді, яку займав Радянський союз.

Реклама

На думку міністра оборони СРСР, маршала Дмитра Устинова, з Лангемаком історія радянської космонавтики була б зовсім іншою. "Якби Лангемака не розстріляли, я був би у нього заступником, а першим космонавтом став б не Гагарін, а Титов" , – цитує маршала в книзі "Невідомий Лангемак" історик космонавтики Олександр Глушко, син В. Глушка.

"Аби встигнув Георгій Еріхович завершити свої розробки – ми б зараз освоювали систему Юпітера, а на Місяць літали б (як мріяв Корольов)" за профспілковими путівками" , – підтримує його сам О. Глушко.

Оцінюючи спадщину Лангемака дослідники доходили до абсолютно фантастичних інтерпретацій. Так, в Уфимському державному авіаційному технічному університеті вийшла робота В. А. Малишенка (причому його науковим керівником виступив професійний історик, професор Усман Гайсин), в якій на повному серйозі стверджується, що у 1936 році вчений, ні багато ні мало, відкрив прохід в четвертий вимір. Правда, відкриття зашифрував, а папери сховав. Куди – не знає ніхто.

Але якщо не брати до уваги антинаукову фантастику, то за словами Леї Кизнер, головний внесок Лангемака в науку полягає в тому, що він "увійшов в історію як найбільший фахівець з внутрішньокамерних процесів твердопаливних ракет" . Лангемак відкрив так званий закон подоби, який дозволив визначити оптимальну геометрію сопла реактивного двигуна без тривалих дорогих експериментів – аналітичним розрахунком.

Нагадаємо, що 9 березня Збройні сили Франції почали перші в історії країни космічні військові навчання. За сценарієм маневрів, учасники AsterX відстежуватимуть потенційно небезпечний космічний об'єкт і загрозу самому супутнику.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вчений відкриття Катюша космонавтика нквс довідка Сегодня Украинский след в космосе Георгий Лангемак
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидше
Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидшеНерухомість
Ранок після погромів: як зараз виглядає Банкова (фото, відео)
Ранок після погромів: як зараз виглядає Банкова (фото, відео)Україна
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти