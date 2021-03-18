Український слід у космосі. Як батько "Зоряних воєн" з КПІ придумав супутник-винищувач

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сьогодні" запускає власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння.

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Герой першої серії нашого космічно-публіцистичного серіалу академік Володимир Челомей – єдиний з наших героїв, хто народився не на території України, але багато років був пов'язаний з Києвом: спершу навчанням, потім роботою, науковою та викладацькою діяльністю.

Людина, яка знала свій шлях у космос

На алеї видатних вчених за головним корпусом КПІ Володимиру Челомею встановлено пам'ятник. На постаменті написано: "Я знаю свій шлях у космос", і це не просто красива метафора, це констатація факту.

Пам'ятник Челомею в кампусі КПІ. Фото: kpi.ua

У 1965 році в Об'єднаному конструкторському бюро №2 (ОКБ-2) під керівництвом Челомея було створено ракету "Протон", за допомогою якої на орбіту доставлялися всі орбітальні пілотовані станції "Салют" і "Мир", супутники і наукові модулі – всього було зроблено 300 запусків ракети цієї моделі. Пілотований транспортний корабель постачання (ТКС), а також прототип майбутніх пілотованих станцій серії "Салют" і "Мир" також був розроблений у КБ, яким керував Челомей.

Ракети "Протон" вивели на навколоземну орбіту 300 об'єктів. Фото: Вікі

"Протягом багатьох років і за життя його, і після смерті, напевно, ні про кого не чув я думок настільки суперечливих, як про нього, – писав Ярослав Голованов у книзі "Корольов. Факти і міфи". – Кар'єрист, інтриган, скупердяй. Душа нарозхрист, щирий, товариський. І ті і інші дружно стверджували: добре освічений. І ще, всіма помічене: унікальне вміння в будь-якій компанії відразу ставати своїм, природний дар спілкування, рідкісна чарівність, артистизм".

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Володимир Миколайович Челомей народився у 1914 році в польському містечку Седлец Привіслянського краю, неподалік від містечка Челомей – в той час Польща входила до складу Російської імперії. З початком Першої світової війни сім'я переїжджає в Полтаву, а в 1926 році – до Києва.

Після закінчення Київського автомобільного технікуму майбутній академік вступає до "Політеху" на авіаційний факультет, який у 1933 році "відбрунькувався" від КПІ в самостійну установу – Київський авіаційний інститут ім. Климента Ворошилова (нині це Національний авіаційний університет). Вибір був цілком усвідомленим: в Київському політехнічному інституті навчався сам Ігор Сікорський, чиїм ім'ям виш назвуть через багато років, у 2017 році.

Академік Челомей. Фото: kpi.ua

У Києві Челомей викладає в Інституті математики АН УРСР і захищає дисертацію, але вже в перший день нападу Німеччини на СРСР його викликають до Москви – країні потрібні ракети.

Перша в світі космічна зброя

Як і більшість своїх колег-ракетобудівників, після закінчення війни Челомей працює над проблемою підкорення космосу. У 1965 році очолюване вченим ОКБ №2 випускає супутники "Політ-1" і "Політ-2", які маневрують на орбіті, змінюючи висоту і кут нахилу площини орбіти, і науковий супутник "Протон-1".

Але найдивніший винахід ОКБ №2 – це космічна зброя, шпигунський супутник-винищувач, створений за програмою "Алмаз" у 1973-1976 рр. Тобто задовго до стратегічної оборонної ініціативи СОІ, проголошеної президентом США Рональдом Рейганом у 1983 році. Як, власне, і до появи фільму "Зоряні війни", який дав назву рейганівській ініціативі.

Так виглядала перша космічна зброя в СРСР. Фото: Вікі

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Спочатку супутники серії "Салют", що розробляються в рамках проєкту "Алмаз", замислювалися як "спостережні пункти на орбіті", тобто грубо кажучи, шпигунські супутники. Як пише видання "Популярна механіка", це була унікальна розробка: спеціальний бінокль робив розвідку в інфрачервоному випромінюванні, який дозволяв сканувати земну поверхню в пошуках цікавих об'єктів – щоб не витрачати вхолосту плівку. Плівка проявлялася прямо на борту, а знімки відправлялися на землю по телевізійному зв'язку або капсулою.

Капсула спуску інформації радянського супутника-шпигуна. Фото: Вікі

Але оскільки розвідка доповідала про роботу над аналогічними технологіями за "залізною завісою", перед конструкторами стояло завдання відбитися від ворожого супутника. Тому "Салют-2" був оснащений авіаційною скорострільною гарматою конструкції Нудельмана – Ріхтера НР-23 (модифікація хвостового знаряддя реактивного бомбардувальника Ту-22).

Ця зброя робила 950 пострілів за хвилину, снаряд масою 200 г летів зі швидкістю 690 м/с – в результаті постріл прошивав ворожий супутник наскрізь. Стрільбою з гармати керував програмно-контрольний апарат, якому було потрібно для розрахунку залпу від однієї до п'яти секунд.

На батьківщині "Зоряних воєн" таких розробок не було ще і в перспективі. Пізніше американські вчені визнали, що якби програмою висадки на Місяць керував Челомей, то радянські космонавти прогулялися б місячною поверхнею першими.

Залишився без Нобелівської премії

Хоча Челомей мав ступінь академіка по Відділенню технічних наук, він був талановитим вченим-фізиком.

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"Якби Челомею і Корольову влаштувати іспит з фізики і математики, Челомей, мабуть, побив би Корольова", – стверджував відомий радянський фізик, професор Борис Раушенбах.

Незважаючи на "засекречений" статус, Челомей висувався на Нобелівську премію з фізики за 1976 рік, так що заслуги великого українського вченого і конструктора ракет були відзначені на світовому рівні. Але навіть ті роботи, які не мали грифа "цілком таємно", схожі на наукову фантастику.

Наприклад, в статті 1983 року "Парадокси в механіці, що викликаються вібраціями" описуються дивні ефекти, пов'язані з дією високочастотних вібрацій на фізичні тіла. Спершу Челомей довів теоретично, що в механіці вібруючі системи є найбільш стійкими, а потім проілюстрував цю теорію низкою унікальних експериментів. Так, в певних умовах кулька з пінопласту тонула у воді, а металева гайка спливала на поверхню. Тобто тверде тіло від дії вібрацій могло переходити в стан, схожий на невагомість.

Останніми словами академіка, який помер у 1984 році, були: "Я таке придумав! Таке вигадав!"

Нагадаємо, що 9 березня Збройні сили Франції почали перші в історії країни космічні військові навчання.За сценарієм маневрів, учасники AsterX відстежуватимуть потенційно небезпечний космічний об'єкт і загрозу самому супутнику.

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