Український слід у космосі. Як батько "Зоряних воєн" з КПІ придумав супутник-винищувач

До 60-річчя першого польоту людини в космічний простір сайт "Сьогодні" запускає власну багатоступеневу "ракету" – серію публікацій, присвячену тим піонерам космонавтики, які мають українське коріння.
Герой першої серії нашого космічно-публіцистичного серіалу академік Володимир Челомей – єдиний з наших героїв, хто народився не на території України, але багато років був пов'язаний з Києвом: спершу навчанням, потім роботою, науковою та викладацькою діяльністю.
Людина, яка знала свій шлях у космос
На алеї видатних вчених за головним корпусом КПІ Володимиру Челомею встановлено пам'ятник. На постаменті написано: "Я знаю свій шлях у космос", і це не просто красива метафора, це констатація факту.
У 1965 році в Об'єднаному конструкторському бюро №2 (ОКБ-2) під керівництвом Челомея було створено ракету "Протон", за допомогою якої на орбіту доставлялися всі орбітальні пілотовані станції "Салют" і "Мир", супутники і наукові модулі – всього було зроблено 300 запусків ракети цієї моделі. Пілотований транспортний корабель постачання (ТКС), а також прототип майбутніх пілотованих станцій серії "Салют" і "Мир" також був розроблений у КБ, яким керував Челомей.
"Протягом багатьох років і за життя його, і після смерті, напевно, ні про кого не чув я думок настільки суперечливих, як про нього, – писав Ярослав Голованов у книзі "Корольов. Факти і міфи". – Кар'єрист, інтриган, скупердяй. Душа нарозхрист, щирий, товариський. І ті і інші дружно стверджували: добре освічений. І ще, всіма помічене: унікальне вміння в будь-якій компанії відразу ставати своїм, природний дар спілкування, рідкісна чарівність, артистизм".
Володимир Миколайович Челомей народився у 1914 році в польському містечку Седлец Привіслянського краю, неподалік від містечка Челомей – в той час Польща входила до складу Російської імперії. З початком Першої світової війни сім'я переїжджає в Полтаву, а в 1926 році – до Києва.
Після закінчення Київського автомобільного технікуму майбутній академік вступає до "Політеху" на авіаційний факультет, який у 1933 році "відбрунькувався" від КПІ в самостійну установу – Київський авіаційний інститут ім. Климента Ворошилова (нині це Національний авіаційний університет). Вибір був цілком усвідомленим: в Київському політехнічному інституті навчався сам Ігор Сікорський, чиїм ім'ям виш назвуть через багато років, у 2017 році.
У Києві Челомей викладає в Інституті математики АН УРСР і захищає дисертацію, але вже в перший день нападу Німеччини на СРСР його викликають до Москви – країні потрібні ракети.
Перша в світі космічна зброя
Як і більшість своїх колег-ракетобудівників, після закінчення війни Челомей працює над проблемою підкорення космосу. У 1965 році очолюване вченим ОКБ №2 випускає супутники "Політ-1" і "Політ-2", які маневрують на орбіті, змінюючи висоту і кут нахилу площини орбіти, і науковий супутник "Протон-1".
Але найдивніший винахід ОКБ №2 – це космічна зброя, шпигунський супутник-винищувач, створений за програмою "Алмаз" у 1973-1976 рр. Тобто задовго до стратегічної оборонної ініціативи СОІ, проголошеної президентом США Рональдом Рейганом у 1983 році. Як, власне, і до появи фільму "Зоряні війни", який дав назву рейганівській ініціативі.
Спочатку супутники серії "Салют", що розробляються в рамках проєкту "Алмаз", замислювалися як "спостережні пункти на орбіті", тобто грубо кажучи, шпигунські супутники. Як пише видання "Популярна механіка", це була унікальна розробка: спеціальний бінокль робив розвідку в інфрачервоному випромінюванні, який дозволяв сканувати земну поверхню в пошуках цікавих об'єктів – щоб не витрачати вхолосту плівку. Плівка проявлялася прямо на борту, а знімки відправлялися на землю по телевізійному зв'язку або капсулою.
Але оскільки розвідка доповідала про роботу над аналогічними технологіями за "залізною завісою", перед конструкторами стояло завдання відбитися від ворожого супутника. Тому "Салют-2" був оснащений авіаційною скорострільною гарматою конструкції Нудельмана – Ріхтера НР-23 (модифікація хвостового знаряддя реактивного бомбардувальника Ту-22).
Ця зброя робила 950 пострілів за хвилину, снаряд масою 200 г летів зі швидкістю 690 м/с – в результаті постріл прошивав ворожий супутник наскрізь. Стрільбою з гармати керував програмно-контрольний апарат, якому було потрібно для розрахунку залпу від однієї до п'яти секунд.
На батьківщині "Зоряних воєн" таких розробок не було ще і в перспективі. Пізніше американські вчені визнали, що якби програмою висадки на Місяць керував Челомей, то радянські космонавти прогулялися б місячною поверхнею першими.
Залишився без Нобелівської премії
Хоча Челомей мав ступінь академіка по Відділенню технічних наук, він був талановитим вченим-фізиком.
"Якби Челомею і Корольову влаштувати іспит з фізики і математики, Челомей, мабуть, побив би Корольова", – стверджував відомий радянський фізик, професор Борис Раушенбах.
Незважаючи на "засекречений" статус, Челомей висувався на Нобелівську премію з фізики за 1976 рік, так що заслуги великого українського вченого і конструктора ракет були відзначені на світовому рівні. Але навіть ті роботи, які не мали грифа "цілком таємно", схожі на наукову фантастику.
Наприклад, в статті 1983 року "Парадокси в механіці, що викликаються вібраціями" описуються дивні ефекти, пов'язані з дією високочастотних вібрацій на фізичні тіла. Спершу Челомей довів теоретично, що в механіці вібруючі системи є найбільш стійкими, а потім проілюстрував цю теорію низкою унікальних експериментів. Так, в певних умовах кулька з пінопласту тонула у воді, а металева гайка спливала на поверхню. Тобто тверде тіло від дії вібрацій могло переходити в стан, схожий на невагомість.
Останніми словами академіка, який помер у 1984 році, були: "Я таке придумав! Таке вигадав!"
Нагадаємо, що 9 березня Збройні сили Франції почали перші в історії країни космічні військові навчання.За сценарієм маневрів, учасники AsterX відстежуватимуть потенційно небезпечний космічний об'єкт і загрозу самому супутнику.
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