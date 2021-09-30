Український "Стоунхендж" і острів між двох світів: розповідаємо те, чого ви не знали про Хортицю (фото)

У цьому році на острові Хортиця розпочали масштабну реконструкцію

Протягом усього літа тут кипіла робота / Колаж "Сьогодні"

Про знамениту Хортицю ми знаємо багато, проте деякі її особливості й досі відомі лише місцевим мешканцям. І це попри те, що тут все частіше знаходять історичні цінності та розкопують кургани, а сам острів давно вже став справжнім туристичним магнітом Запоріжжя.

Уже 14 жовтня, до Дня захисника і захисниць України, країні представлять оновлену Хортицю. Але острів протягом своєї історії перетворювався не раз. "Сьогодні" вирішив розповісти, чим жила Хортиця від початку до нинішнього часу.

Перші люди

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Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

Перші люди на Хортиці з'явилися в епоху палеоліту і мезоліту. Про це свідчать знахідки виробів з кременю того періоду. Після цього сліди перебування людей на острові були знайдені в кожному археологічному шарі.

Завідувач відділом національного заповідника "Хортиця" В'ячеслав Зайцев стверджує, що завдяки своєму розташуванню острів ніби перебуває між двох світів.

"З одного боку пороги, а з іншого – Великий Луг. Пороги – це страшні перепони на Дніпрі. У цьому місці активно на поверхню виходить український кристалічний щит. Там багато каменів, через це було дуже складно проходити кораблям. Ці пороги ще згадує Геродот й інші автори. Це була серйозна перепона для судноплавства", – розповідає В'ячеслав Зайцев.

Небезпечні місця острова

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Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

Пороги на Хортиці були настільки страшними, що моряки, коли проходили п'ятий поріг, одягали білу сорочку і читали "Отче наш", щоб їх забрали в рай, якщо вони потонуть.

"На Хортиці багато святилищ через пороги. Моряки завжди ставили свічку святому Миколаю, якщо проходили їх. Саме він був покровителем моряків, мандрівників і мореплавців", – каже завідувач відділом Національного заповідника "Хортиця".

Острів в усі часи був центром торгівлі. Нею тут займалися ще стародавні греки і скіфи.

"Геродот згадував, що в ті часи тут торгували греки, скіфи. Ми, як археологи, знаходимо велику кількість стоянок ще з тих часів. Поза всяким сумнівом – люди тут були присутні завжди", – стверджує В'ячеслав Зайцев.

Український "Стоунхендж"

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Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

Також на Хортиці є український "Стоунхендж" – святилище з каменів бронзового віку. Камінню святилища близько чотирьох тисяч років.

"Ці камені вказували людям на сторони горизонту: де буде схід, а де захід сонця. Такий процес був дуже важливий. Від цього залежав графік польових і сільськогосподарських робіт, а також порядок культових заходів того часу ", – стверджує вчений секретар національного заповідника "Хортиця", доктор філософії В'ячеслав Сирачев.

Вчений упевнений, все це свідчить про те, що на острові завжди знаходилися представники високорозвинених цивілізацій.

"Були тут і жерці, були ті, хто ламали ці камені, тягали, піднімали на найвищу точку Хортиці. На жаль, точно ми сказати не можемо нічого, адже немає письмових документів того часу. Але вже самі ці споруди свідчать про високий рівень місцевої громади", – додав В'ячеслав Сирачев.

Різноманітність народів на острові

Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

По острову пройшлися кочові іраномовні народи:

кіммерійці;

скіфи;

сармати.

Саме завдяки скіфам Хортиця обзавелася великою кількістю пам'яток, а це:

кургани;

могильники;

потужне укріплене городище на Совутиній скелі.

Саме цьому укріпленні в наш час археологи знайшли скіфський меч-акінак, вишукані прикраси скіфських жінок, амфори та грецькі монети.

Через острів пройшли також чимало більш давніх народів. Після себе вони залишили кургани з кам'яними бабами. Раніше було близько 129 курганів різних епох, але до наших днів збереглися лише близько тридцяти.

Рідкісна природа Хортиці

Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

Природа Хортиці поєднує більшість ландшафтів України: цілинні степи, байраки дубових лісів, заплави і скелі.

За словами істориків, на острові можна знайти понад 1100 видів рослин і стільки ж комах. Тут мешкають 207 видів птахів, 9 видів плазунів, 6 видів земноводних і 34 види ссавців.

248 видів флори на Хортиці включені до екологічних спискыв різного рангу, а 194 види охороняються на міжнародному рівні.

"Ну, наприклад, верби, а верб було багато на Великому Лузі, давали 350 кілограмів меду. У XVI столітті, якщо говорити про кількість дичини, звірини, то на Великому Лузі були навіть ведмеді" , – розповідає В'ячеслав Зайцев.

Представників деяких видів тварин можна зустріти на острові й зараз, під час прогулянок.

Заснування міста

Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

Інфраструктура на Хортиці була розвинена ще й стародавні часи. За однією версій істориків, на острові кипіло господарське життя, а правий і лівий береги з'єднувалися переправою. На перехресті цих шляхів і утворилося місто.

Але доказів цього, як зазначають експерти, немає.

"Там уже дуже змінений ландшафт. Точно сказати, що саме там був створена місто, ми не можемо, але це одна з версій. На мою думку, ця версія має шанс на існування. Колись там знайшли залишки міста навіть, але вони не збереглися ", – говорить В'ячеслав Сирачев.

Також на острові часто зупинялися каравани. Мандрівники тут відпочивали, проводили релігійні обряди, влаштовували жертвоприношення під величезним дубом в самому серці Хортиці. Так вони дякували богам за подолання дніпровських порогів.

Історична цінність

Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

За часів Київської Русі Хортицю відвідували й князі. Зокрема, в "Повісті временних літ" вказуэться, що на острові помер войовничий князь Святослав Ігорович "Хоробрий". Загинув він у битві з печенігами навесні 972 року.

А в 2011 році, на місці цієї битви знайшли легендарний меч Святослава. Рибак зловив на гачок зброю Святослава у північній частині острова, в двохстах кроках від стели з написом: "Тут знаходиться можливе місце загибелі князя всієї Русі Святослава".

Сучасна Хортиця

Фото з сайту національного заповідника "Хортиця"

У цьому році на Хортиці проводять масштабну реконструкцію. Протягом усього літа тут кипіла робота: дороги, тротуари і локації під відкритим небом. Також провели реставрацію Музею історії запорізького козацтва.

"Але Хортицю чекає ще розвиток всієї інфраструктури, створення нових об'єктів. Перш за все йдеться про те, що на Хортиці зберігається унікальна колекція стародавніх кораблів, піднятих з дна Дніпра, які датуються часами від IX до XIX століття. І цей музей судноплавства теж повинен бути створений на Хортиці", – говорить генеральный директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

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