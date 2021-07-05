Український телеканал показав карту Росії з Кримом: як це сталося

Канал "Дім" – державний і працює для російськомовного населення тимчасово окупованих територій України, але не підтримує окупацію

Телеканал "Дім" оперативно видалив весь випуск з невірним зображенням загалом. Фото: колаж "Сьогодні"

Український телеканал "Дім" показав карту Росії з тимчасово окупованим Кримським півостровом, але на каналі не можуть пояснити, як це сталося, і оголосили внутрішню перевірку.

Про це заявили в пресслужбі телеканалу.

Реклама

Інцидент стався під час передачі "Російський щоденник" – зображення "російського" Криму показали як заставку до одного з випусків програми.

Незабаром після цього телеканал попросив вибачення за те, що сталося, а сам випуск було видалено.

"Всі попередні планові випуски проєкту "Російський щоденник" мають затверджену каналом графічну заставку – карта Росії без Криму. Джерела походження та потрапляння фейкової заставки з'ясовує служба внутрішньої безпеки", – йдеться в заяві каналу.

Реклама

Керівництво каналу вже оголосило про внутрішнє розслідування і звернулося по допомогу до Служби безпеки України.

"Крим – це Україна, і канал "Дім" робить все можливе для повернення його додому, стаючи через це об'єктом диверсій і провокацій", – заявили в телеканалі.

Нагадаємо, що "Дім" – це російськомовний державний телеканал, який було створено для мовлення на тимчасово окуповані території України. Однак за допомогою YouTube його мовлення може здійснюватися і на всю країну.

Як уже повідомляли, однією з ведучих на каналі мала стати (колишня) прессекретарка президента України Юлія Мендель, проте пізніше на телеканалі спростували цю інформацію і вибачилися.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: