Українського дисидента Чорновіла вбили кастетом – екс-заступник генпрокурора

За словами Голомші, огляд місця події був сфальсифікований

В'ячеслава Чорновіла вбили кастетом. Фото: zbruc.eu

Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша наполягає, що лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а його вбили ударами кастета в голову.

Про це він заявив в ефірі 4 каналу.

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновіла... І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким же кастетом добили водія... Безумовно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробку огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновіла", – сказав Голомша.

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Що відомо про смерть Чорновіла

В'ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст, в 2000 році був удостоєний звання Героя України.

У 1999 році трагічно загинув – за офіційною версією, внаслідок ДТП, коли 25 березня 1999 його автомобіль врізався в "КамАЗ" з причепом.

В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці ДТП. Версією слідства змінювалася досить часто з дня трагедії.

У 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв парламентарям розслідувати обставини смерті лідера Народного Руху України, як тільки завершить справи екс-президента Віктора Януковича і Майдану.

Більшість друзів і син дисидента, Тарас Чорновіл, переконані, що це було політичне вбивство.

У загибелі політика спробував розібратися сайт "Сьогодні" у спеціальному матеріалі: "Справа В'ячеслава Чорновіла: через майже 20 років смерть голови Народного Руху залишає питання".

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Також нагадаємо, у 2012 році в Борисполі судили водія "КамАЗу", через якого загинув В'ячеслав Чорновіл.