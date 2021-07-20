Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середу

Завтра Україна буде однією з найбільш мокрих і холодних країн Європи, українців знову попереджають про негоду

Киян знову чекає гроза. Колаж "Сьогодні"

Після сьогоднішнього штормового попередження погода не покращиться і завтра. 21 липня більшу частину території України накриють дощі, а похолодання поширитися у більшість областей.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра Україна буде однією з найбільш дощових і холодних країн Європи. Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території. Лише на крайньому півдні та Волині буде спокійніше.

Температура повітря на заході, півночі, у більшості центральних областей України складе 22-27 градусів. Навіть в Одеській і Миколаївській областях почне падати температура.

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Однак спека ще затримається завтра на сході, у Дніпропетровській, Херсонській областях, у Криму та південному сході – там 30-34 градуси (але 22 липня спека спаде і там).

У Києві завтра знову дощі і грози, можливі шквали і град. Температура повітря знизиться до 20 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 липня Києвом пронісся ураган – сильна злива затопила деякі райони міста, дороги перетворилися на річки, машини мало не плавали.

Також сильно затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".