Україну буде "терзати" новий циклон: синоптикиня уточнила прогноз на вівторок

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В Україні розпочався тиждень дощів. Завтра, 18 травня, у всіх областях буде мокра погода, місцями з грозами. Навіть трохи спаде температура повітря.
Про це написала у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра в Україні – знову циклон", – написала вона.
18 травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а під час гроз може бути сильний вітер. Капати буде у всіх областях.
Температура повітря протягом дня буде трохи відрізнятися:
- на сході 20-24 градуси;
- на заході 16-18;
- на півночі 18-21;
- на півдні 17-22;
- в центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава + 22, Кропивницький +18.
У Києві вівторок буде дощовим і грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень біля позначки 18-19 градусів.
Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.