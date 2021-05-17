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Україну буде "терзати" новий циклон: синоптикиня уточнила прогноз на вівторок

17 травня, 12:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Температура повітря теж буде відрізнятися – десь будуть прохолодні +16, а комусь пощастить з літнім теплом

/ Фото: Pixabay

В Україні розпочався тиждень дощів. Завтра, 18 травня, у всіх областях буде мокра погода, місцями з грозами. Навіть трохи спаде температура повітря.

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Про це написала у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра в Україні – знову циклон", – написала вона.

18 травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а під час гроз може бути сильний вітер. Капати буде у всіх областях.

Температура повітря протягом дня буде трохи відрізнятися:

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Скрізь грози і до +29 градусів: чого очікувати від погоди в Україні 17 травня (карта)
REUTERS/Gleb Garanich
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Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область
  • на сході 20-24 градуси;
  • на заході 16-18;
  • на півночі 18-21;
  • на півдні 17-22;
  • в центрі від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів. Черкаси +20, Полтава + 22, Кропивницький +18.
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У Києві вівторок буде дощовим і грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень біля позначки 18-19 градусів.

Нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

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