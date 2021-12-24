Україну засипатиме снігом. Прогноз погоди на 24 грудня (карта)

Сьогодні в країні очікується потепління

Пориви вітру в країні сягатимуть 12 м/с/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 24 грудня, в Україні прогнозують опади. Однак попри це в країні підвищиться температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні нашу країну засипатиме снігом. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -1 до +4 градусів. На сході прогнозують 2-5 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -4 до +1 градуса. На півдні — 0-4 градуси тепла.

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У Києві йтиме сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі теж буде сніжна погода — 2-4 градуси.

Через заморозки в деяких областях можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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