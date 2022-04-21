Україну поливатимуть дощі! Погода на 21 квітня (карта)

Сьогодні лише у двох областях нашої країни не прогнозують опадів

В Україні прогнозують дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 21 квітня, буде мокрою. Опади накриють майже всі області нашої країни. Пориви вітру сьогодні сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні опадів не буде лише у Закарпатській та Луганській областях. На решті території — дощі. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 7 до 15 градусів тепла. На сході прогнозують +12...+14 градусів.

У північних регіонах – 7-11 градусів тепла. На півдні очікується 8-12 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві прогнозують дощ, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі теж очікуються опади – +8...+10 градусів.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож, найперше страждають від зміни погоди – хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

Реклама

Читайте також