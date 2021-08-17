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Україну і Молдову з'єднає новий міст – почалося будівництво (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
17 серпня, 10:14
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Будівництво моста здійснюється за моделлю design-build, яка дозволяє заощадити час будівництва і вартість
Територію почали готувати до майбутнього мосту
Територію почали готувати до майбутнього мосту / Фото: Велике будівництво

У Вінницькій області розпочали підготовчі роботи до будівництва Ямпільського мосту через Дністер. Він стане частиною транспортного коридору між Україною і Молдовою і продовженням автодороги Р-08 Немирів – Ямпіль. Завершити роботи планують до кінця 2022 року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомили в Укравтодорі.

Наразі компанія-підрядник ТОВ "СП "Автострада" знімає шар родючого ґрунту, вирубає порослі та влаштовує майданчики для техніки.

"Міст зводимо на околицях міста Ямпіль та неподалік молдавського села Косеуць. Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів – Сорока", – йдеться у повідомленні.

Поки тільки перші кроки будівельників

Будівництво мосту здійснюється за моделлю "design-build". Підрядна організація займається і проєктуванням і будівництвом. Ця модель заощаджує час та здешевлює реалізацію проєкту.

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Проєкт передбачає будівництво 2-х підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдавської. На мосту довжиною 641 м розташують 21 опору від 8 до 40 м. Довжина естакади – 668 м.

До кінця 2020-го тут буде починатися міст

Наразі Україну і Молдову сполучає міст у зоні КПП "Могилів-Подільський – Отач" та міст на пункті пропуску "Бронниця – Унгурь", на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 тонн. На КПП "Ямпіль – Косеуць" працює лише застаріла паромна переправа.

Новий міст у Ямполі покращить зв’язок між двома сусідніми країнами та дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ — Кишинів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку липня на трасі в Молдову розгорнули "Велику будівництво". Наша країна взяла на себе зобов'язання відремонтувати дорогу в меморандумі, який підписали президенти України і Молдови.

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Раніше в "Укравтодорі" розповідали про плани побудувати і відремонтувати 150 мостів.

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