Україну почне заливати дощами: прогноз погоди в Україні на 27 листопада (мапа)

У Києві протягом дня 27 листопада погода буде також дощовою.

Температура повітря вдень досягне позначок від +4 до +15°С. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 27 листопада, буде теплою та дощовою. Зокрема, на Півдні температура повітря прогріється до +14…+15 градусів.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Так, за даними синоптиків, 27 листопада опадів не очікується лише у Житомирській, Хмельницькій, Одеській областях. На решті території – дощ.

Температура повітря вдень досягне позначок від +4 до +15°С. Високу температуру показуватимуть термометри на Півночі та Криму. Проте вночі на Сході прогнозують мороз до -3°С. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

У Києві протягом дня 27 листопада погода буде також дощовою. Температура вдень до 8–10°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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