Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей

Фото: PXhere
До України знову повертаються дощі. Завтра, 12 травня, в більшості областей будуть грози, а вночі знову похолодає.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, в середу погоду в Україні формуватиме циклон з фронтами, що призведе до дощів з грозами у більшості регіонів. У західних областях дощитиме хіба що на Закарпатті.
На Вінниччині, Житомирщині та Одещині без опадів.
Вітер в Україні завтра поривчастий, переважно північно-східний.
Найближчої ночі 7-11 градусів, на крайній півночі всього 4-7 тепла.
Вдень у більшості областей очікується 12-17 градусів.
У західних областях тепліше, 15-21 градус, на Закарпатті до +25.
У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень в межах 15-16 градусів. Місцями по місту може дощити.
Нещодавно ми писали про погодну аномалію у Німеччині – країну раптово засипало снігом.