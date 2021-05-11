Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей

Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в середу буде найтепліше і кому пощастить з сонячною погодою

Фото: PXhere

До України знову повертаються дощі. Завтра, 12 травня, в більшості областей будуть грози, а вночі знову похолодає.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу погоду в Україні формуватиме циклон з фронтами, що призведе до дощів з грозами у більшості регіонів. У західних областях дощитиме хіба що на Закарпатті.

На Вінниччині, Житомирщині та Одещині без опадів.

Вітер в Україні завтра поривчастий, переважно північно-східний.

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Найближчої ночі 7-11 градусів, на крайній півночі всього 4-7 тепла.

Вдень у більшості областей очікується 12-17 градусів.

У західних областях тепліше, 15-21 градус, на Закарпатті до +25.

У Києві в середу також знизиться температура повітря, вдень в межах 15-16 градусів. Місцями по місту може дощити.

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