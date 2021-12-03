Україну накриє дощ зі снігом Де чекати на негоду (карта)

Максимальна температура повітря в країні буде 8 градусів вище за нуль

Погода в Україні на 4 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 4 грудня, на території України буде мокрий сніг та дощ.Опадів не буде лише на Одещині.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко .

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Температура повітря у країні буде низькою. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Лише на півдні та на сході вдень максимальна температура буде +8 градусів.

"Повітря все одно буде насичене вологою. Кому важко дихати таким повітрям, прикривайте нос шарфом або маскою", – стверджує синоптик.

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Погода в Україні на 4 грудня. Фото: Наталки Діденко

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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