Україну накриє дощами: погода в Україні на 6 травня (карта)

Україна в четвер, 6 травня, опинилася в оточенні циклонів і атмосферних фронтів. Температура повітря в середньому очікується в діапазоні 15-20 градусів тепла, вітер 7-12 м/с. У багатьох областях пройдуть невеликі опади, виняток – Закарпаття, Донбас і самий південь України.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Температура повітря на заході та півночі країни становитиме в основному 14-16 градусів тепла. Без дощів обійдеться лише в Закарпатській і Ужгородської областях.
У центрі України повітря прогріється до 16-18 градусів. Невеликий дощ ітиме і вдень, і вночі. На півдні та сході – до 21 градуса тепла. Опадів не буде в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а от на жителів Одещини чекають дощі.
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