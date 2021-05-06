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Україну накриє дощами: погода в Україні на 6 травня (карта)

6 травня, 07:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Невеликі опади обіцяють жителям практично всіх регіонів країни. Якою буде температура повітря і де обійдеться без дощу

Україна в четвер, 6 травня, опинилася в оточенні циклонів і атмосферних фронтів. Температура повітря в середньому очікується в діапазоні 15-20 градусів тепла, вітер 7-12 м/с. У багатьох областях пройдуть невеликі опади, виняток – Закарпаття, Донбас і самий південь України.

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Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході та півночі країни становитиме в основному 14-16 градусів тепла. Без дощів обійдеться лише в Закарпатській і Ужгородської областях.

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У центрі України повітря прогріється до 16-18 градусів. Невеликий дощ ітиме і вдень, і вночі. На півдні та сході – до 21 градуса тепла. Опадів не буде в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а от на жителів Одещини чекають дощі.

Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. В останній місяць весни теж варто очікувати температурних гойдалок і дощів – "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на весь травень.

Про те, як весняна непогода вплинула на майбутній врожай ягід та картоплі, дізнавайтеся с сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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