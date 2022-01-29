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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриє мокрий сніг: чого чекати від погоди завтра (мапа)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 14:00
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У країні прогнозують опади у вигляді мокрого снігу на території країни, а також ожеледицю
Мокрий сніг очікується у багатьох областях
Мокрий сніг очікується у багатьох областях / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде сніжною. Вдень йтиме дощ 7-12 м/сек.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попередили, що вночі 30 січня у західних та північних областях подекуди буде сильний сніг, а на дорогах ожеледь. На заході вночі очікується сніг, а вдень – мокрий сніг з дощем. Нічна температура опуститься до -6 градусів, проте вдень буде вище нуля до +3 градусів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У північних та східних областях протягом дня йтиме мокрий сніг, денна температура коливатиметься від 0 до +2 градусів.

У центрі країни температура вдень збільшиться до +3 градусів, а на Вінниччині — до +4 градусів.

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У південних регіонах йтиме мокрий сніг. На Кримському півострові вдень очікується 5 градусів.

Скріншот: Укргідрометцентр

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В Україні ударять сильні холоди

Погода в лютому очікується мінливою по всій Україні. Такі зміни погоди негативно впливають на метеозалежних людей.

На Волині, на Рівненщині і далі на північ до Сумської області ненадовго похолодає вночі до мінус 10-12 градусів, вдень до мінус 3-5. За кілька днів у цих областях прогнозується відлига з мокрим снігом, а після 7-10 лютого надовго збережеться морозна погода, але не нижче -15 градусів і майже без опадів. Поступово почне тепліти на півночі країни лише після 20 лютого. До березня очікується вдень 3-5 градусів тепла, вночі – 0-5 градусів морозу.

На Заході країни холоду буде менше: на початку лютого морози сюди майже не дійдуть, але опадів випаде більше, ніж в інших регіонах, переважно це буде мокрий сніг та сніг з дощем. Середина місяця очікується ясною та морозною, до 5 градусів морозу вночі та місцями нижче 10 градусів морозу вдень. Та тепліти почне на 4-6 днів раніше, ніж у інших регіонах. Першими це відчують закарпатці: тут на День святого Валентина (14 лютого) і до кінця місяця погода буде майже березневою. Тож – зустрічайте перші проліски!

Половина регіонів півдня країни – Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління тут розпочнеться наприкінці січня й триватиме майже весь лютий. За винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів вночі.

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