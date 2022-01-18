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Україну накриє нова хвиля COVID-19: на що чекати і чи готові медики

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 16:38
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У МОЗ нагадують, що важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних правил
Медики готуються до спалаху "Омікрону"
Медики готуються до спалаху "Омікрону" / Фото: Колаж: Сьогодні

Медична система України готується до чергового навантаження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це пише пресслужба МОЗ.

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"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", – йдеться у повідомленні.

Ефективними у боротьбі з пандемією залишаються прості правила:

  • використання захисних масок;
  • дотримання дистанції;
  • регулярне миття рук;
  • вакцинація від COVID19.

"Нагадуємо, що невакциновані мають у десять разів більш високий ризик смертності від COVID-19 і в 4,5 раза вищий за ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення", – додали медики.

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Спалах "Омікрону"

В Україні вже поширюється новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Прогнозують, що спалах захворювання може спровокувати локдаун вже у січні.

МОЗ опублікував усі дані, відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашньому середовищі, порівняно з "Дельтою".

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Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

  • Має менший період інкубації. У середньому він становить три доби.
  • Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" в молодшу вікову групу. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то "Омікроном" – 30,8 року.
  • Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.
  • Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".
  • У країнах, де його вже виявлено, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.
  • Поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, до якої призводить "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Госпіталізація:

  • дані вказують зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити велике навантаження на медичну систему. Порівняно зі штамом "Дельта" випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей у лікарні;
  • ризик надходження у відділення екстреної допомоги або госпіталізації для "Омікрону" є меншим, ніж для "Дельти";
  • лише 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Але дані про госпіталізації не є остаточними, адже в багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж більшість досліджень було проведено у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленням, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

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