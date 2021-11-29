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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриє штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 13:36
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Негода "атакує" нашу країну вже у вівторок, 30 листопада. Буде I рівень небезпеки – жовтий
В Україні буде сильний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні буде сильний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 30 листопада, в Україні, зокрема Києві та області, синоптики прогнозують сильні пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Якою буде погода 30 листопада?

30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Буде I рівень небезпеки – жовтий.

Також у Києві та області прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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